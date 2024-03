Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gert Verhulst zegt sorry tegen Bertje (81) voor leeftijdsdiscriminatie

Een 81-jarige vrouw werd eerder deze week de toegang tot Gert Verhulst zijn talkstudio geweigerd, omdat ze te oud zou zijn om onderdeel uit te maken van het publiek. Bertje de Man nam daarop contact op met het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws (HLN): „Vorig jaar mocht ik dat nog wel. Nu ben ik blijkbaar te oud.” Gelukkig voor de 81-jarige Bertje bleek het te gaan om een technische fout op de website.

„Het was een instelling op de website waar wij ons niet van bewust waren”, biedt Verhulst donderdag zijn excuses aan.

Talkshow van Gert Verhulst

De Man mag dan wel 81 zijn, maar meedoen aan een talkshow is voor haar nog geen probleem. Toen ze zich daarom enthousiast wilde opgeven voor de talkshow van de Vlaamse presentator en baas van het Studio 100-imperium en de website een foutmelding gaf, wist ze niet wat ze zag.

„’De bezoekers moeten tussen 16 en 80 jaar oud zijn’. Dat is discriminatie, dacht ik. Ik ben fit, gezond en in alles geïnteresseerd. Begrijpen wie begrijpen kan”, uitte de 81-jarige haar frustratie via de tiplijn van HLN. „Zeker als het in De tafel van Gert over thema’s gaat die oudere mensen aangaan, moeten wij die opnames zelf toch ook kunnen bijwonen? Wij worden tegenwoordig van alles afgesloten, terwijl jonge, mooie mensen altijd op de eerste rij mogen zitten.”

‘Dit is discriminatie’

Om De Man te verzekeren dat het niet ging om leeftijdsdiscriminatie, nodigde Verhulst haar persoonlijk uit om de uitzending van zijn talkshow van donderdagavond live bij te wonen. Daar vroeg De Man nogmaals wat er nu was misgegaan.

„Ik was hier al eens geweest toen het nog ‘De tafel van vier’ was en ik wilde graag nog eens een aflevering meemaken. Ik vulde mijn naam en geboortedatum – dus ook het jaar 1942 – in. Maar ik kreeg plots een foutmelding. ‘De bezoekers moeten tussen 16 en 80 jaar oud zijn’”, vertelt ze. „Dat is discriminatie, dacht ik”, gaat ze verder.

„En jij belt dan meteen naar de krant?”, vraagt Verhulst lachend, waarop De Man volmondig ja antwoordt. „Ik moest meteen reageren.”

Dat reageren heeft wel geholpen: al snel na De Man haar verhaal, liet het productiehuis The Picture weten dat het ging om een technische fout op de website. „We hebben al contact gehad met In The Picture, het platform waarop mensen zich kunnen aanmelden, om dat zo snel mogelijk op te lossen. Het was een instelling op de website waar wij ons niet van bewust waren.”

