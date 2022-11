Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paul de Leeuw biecht eigen intimiderende gedrag op en dat kan volgens Boerderij van Dorst-kijkers ‘niet actueler’

Paul de Leeuw sprak gisteravond in Boerderij van Dorst openhartig over zijn rol achter de schermen van zijn programma’s. En kijkers noemen dat zijn eerlijkheid en reflectie op zijn gedrag momenteel niet actueler kan zijn. Dit omdat net de onthullingen over De Wereld Draait Door en presentator Matthijs van Nieuwkerk uitgekomen zijn.

Gisteravond kwamen NOS-presentatrice Simone Weimans en presentator Paul de Leeuw langs op de boerderij bij Raven van Dorst. En daar vonden eerlijke gesprekken plaats. Waarbij De Leeuw ook reflecteerde over zijn eigen dominante en soms intimiderende gedrag in de televisiewereld. En dat thema lijkt actueler dan ooit.

Paul de Leeuw vertelt over zijn gedrag in Boerderij van Dorst

Vrijdag onthulde De Volkskrant namelijk aantijgingen richting tv-gezicht Matthijs van Nieuwkerk en zijn programma DWDD. Daar zou namelijk jarenlang een angstcultuur hebben geheerst. En De Leeuw deed bij Van Dorst een boekje open over zijn eigen gedrag achter de schermen.

De Leeuw, Van Dorst en Weimans raken in gesprek over wat er tegenwoordig allemaal wel en niet meer kan. „Ik luister het weleens terug, programma’s die ik heb gemaakt en dan denk ik: ‘Oh ja dat kan echt niet meer nu.’ Weimans vraagt aan hem waarbij hij dat nu denkt. „Seksueel getinte opmerkingen of stigmatiserende opmerkingen”, reageert De Leeuw.

Fragment uit programma

Volgens Weimans kun je nog steeds alles zeggen, alleen moet men tegenwoordig rekenen op kritiek of commentaar. „De kijker heeft een veel grotere stem dan voorheen.”

Van Dorst haalt een fragment aan van De Leeuw als presentator die een jongetje op schoot heeft. „Ik word als pedofiel afgeschilderd”, zegt De Leeuw. Hij vertelt dat het desbetreffende fragment destijds in scène was gezet als grap. Maar dat hij daar tegenwoordig op wordt afgerekend.

Dominant en intimiderend

Later komt ter sprake hoe de Boerderij van Dorst-gasten zich gedragen op de werkvloer. Van Dorst bevraagt De Leeuw: „Jij lijkt me wel iemand die goed boos kan worden.” Hij reageert dat dat minder wordt sinds hij ouder is. „Maar er zijn ongetwijfeld mensen die zullen zeggen: ‘Hij was zo irritant en naar’.” Van Dorst vraagt door. De Leeuw: „Je streeft naar het perfecte of ultieme en dan neem je iedereen mee in je enthousiasme.” Hij vult aan dat voordat hij opging in zijn shows hij altijd mensen achter de schermen pestte. „Niet naar, maar om mezelf scherp te krijgen. Het vervelende jongetje was ik dan. Gewoon flauw om je te scherpen.”

Van Dorst vraagt of De Leeuw intimiderend kon zijn, wat hij beaamt. „Ik denk dat ik sowieso intimiderend kan overkomen. Omdat ik veel ben, veel praat en altijd het hoogste woord voer. Wat Van Dorst als dominant bestempelt. „Is het weleens te ver gegaan? Dat opnaaien van jou?”, vraagt Van Dorst. En ook dat beaamt De Leeuw.

Actueel thema volgens kijkers en Boerderij van Dorst-gasten

Weimans benadrukt dat de actualiteit rond dit thema goed is. „Ik denk dat als je niet wordt gecorrigeerd en je bent een ster, dan ga je maar door en denk je dat alles kan. Als niemand zegt: ‘Doe ff normaal’, dan wordt het je bestaan. Dan creëer je een soort monster en dan gaat het over de grens.” Dat herkent De Leeuw. Hij legt uit dat er soms ook temperament nodig is om de boel scherp te krijgen. „Maar het moet uiteindelijk wel met respect. Het is niet nodig om mensen denigrerend te benaderen. Je kunt ook heel perfectionistisch zijn, een mooi doel bereiken, zonder dat het op zo’n toxische manier gaat”, aldus Weimans .



Dit gesprek over grensoverschrijdend gedrag bij de tv werd maanden geleden opgenomen en nu een bizarre timing. Maar de manier waarop ze erover praten zegt genoeg over hoe 'gewoon' dit gedrag is in dat wereldje 😟 #boerderijvandorst pic.twitter.com/U4CNkZoz4L — Linda (@Lintweetsagogo) November 20, 2022



Precies, op een normale manier met elkaar omgaan. En doe je dat niet dat er dan gecorrigeerd wordt. Op een werkvloer de regie houden en streng zijn is anders dan vernederend en naar dominant bezig zijn. #boerderijvandorst — Claudia (@_cloudy_a) November 20, 2022



Paul: een redacteur zei ooit over mij: Het humeur van Paul is afhankelijk van of hij op de weegschaal staat of niet. Nou die hebben we ontslagen natuurlijk en is naar Matthijs gegaan. Talking about bad timing 🙃 #boerderijvandorst — Lianne van Veen (@Liedje87) November 20, 2022



Actueel onderwerp vanavond bij #boerderijvandorst. Wanneer is dit opgenomen? — Astrid van Ballegoy (@AstridvBallegoy) November 20, 2022



Bizarre timing #boerderijvandorst – over toxische situaties bij omroep/tv en niet (als ster) gecorrigeerd worden en temperament als voorwaarde om te kunnen functioneren — Cornald Maas (@cornaldm) November 20, 2022



Wauw dit gesprek met Paul de Leeuw hoe hij is achter de schermen kan niet actueler. Wat een timing 😳😱#boerderijvandorst — Danny van Schendel (@dvschend) November 20, 2022



Ja, precies. Zoals @SimoneWeimans het ziet, zie ik het ook: je mag nog steeds alles doen en zeggen wat je wil, maar je krijgt nu alleen bakken meer stront over je heen dan vroeger. Dat is dan de consequentie. #boerderijvandorst — Susanne (@suusonline) November 20, 2022

