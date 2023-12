Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voormalig verleidster Temptation Island vast in Ghanese cel: ‘Gekidnapt’

Shallie Abbiusi (30), een voormalig verleidster van het programma Temptation Island, vertrok naar Ghana om daar als influencer en mediapersoonlijk aan de bak te gaan. Maar nu zit de Belgisch-Limburgse daar opgesloten in de cel.

Haar vader doet een oproep tegen The New Force, waar ook De Telegraaf over schrijft. „Geef mijn dochter terug, ze is geen crimineel”, aldus Claudio Abiussi in de video. The New Force blijkt een Ghanese politieke beweging. Shallie is daar woordvoerder van.

Ex-verleidster Temptation Island in Ghanese cel

Shallie is in Ghana gearresteerd en zit momenteel vast. Het zou om een probleem met haar verblijfsvergunning gaan. Maar volgens de politieke beweging is de arrestatie „onwettig” en „mensenrechtenschending”. „Ze hebben haar gekidnapt”, zegt moeder Lilianne nog in het filmpje.

De Limburgse deed in het seizoen van 2021 mee aan Temptation Island Love or Leave, maar besloot daarna naar Ghana te gaan. Daar timmert ze aan de weg als tv-presentatrice, influencer, curvy model en mediapersoonlijkheid, schrijft De Telegraaf.

Shallie Abiussi bij politieke organisatie

En daarnaast werkte ze dus ook bij de politieke beweging The New Force. Volgens De Telegraaf een ietwat mysterieuze organisatie. Deze organisatie presenteert geen kandidaten met naam en toenaam, maar en anonieme persoon met een masker die pleit voor „een nieuw Ghana.” Volgens Ghanese media een reden voor de Ghana Immigration Service om haar verblijfsvergunning eens te bekijken. De Ghanese Daily Graphic schrijft dat Shallie valselijk beweerd heeft dat zij aan een Chanese universiteit studeerde en daarom een studentenvisum kreeg. Maar de Chanese media concluderen dat zij daar nooit gestudeerd heeft en lijken de aangeleverde documenten voor een verblijfsvergunning vervalst.

De FOD Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte te zijn van de arrestatie en volgt de zaak op de voet. „In het kader van de consulaire bijstand die ons land verleent aan Belgische gedetineerden in het buitenland, kon mevrouw Abbiusi al consulair bezoek krijgen”, aldus de FOD Buitenlandse Zaken volgens De Telegraaf.

