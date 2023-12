Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Palestijns ministerie: meer dan 18.000 doden sinds 7 oktober

Het dodental in de Gazastrook is opgelopen tot 18.205, meldt het Palestijnse gezondheidsministerie van Hamas. Sinds de oorlog tussen Hamas en Israël op 7 oktober uitbrak zouden er daarnaast bijna 50.000 gewonden zijn gevallen door Israëlische aanvallen.

Hamas pleegde ruim twee maanden geleden een verrassingsaanval op Israël waarbij ongeveer 1200 mensen omkwamen en zo’n 240 mensen werden gegijzeld. In reactie begon Israël met het bombarderen van de Gazastrook om Hamas uit te schakelen. Later begon de Israëlische krijgsmacht ook een grondoorlog in Gaza.

Het door de Palestijnen gemelde dodental is moeilijk te controleren, maar internationaal wordt aangenomen dat de cijfers grotendeels betrouwbaar zijn.

ANP

