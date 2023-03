Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Temptation Island-deelnemers in shock over plottwist bij start nieuw seizoen

Wederom worden vier relaties op de proef gesteld in het nieuwe seizoen van Temptation Island in Mexico. Vanaf vandaag presenteren Monica Geuze en Kaj Gorgels iedere week een aflevering van het sensatievolle Videoland-programma. Dit seizoen hebben ze het iets anders dan normaal gedaan. Miriam en Lester, een speciaal secret koppel doen zich namelijk voor als singles in de villa. Zo kunnen ze zien of de andere koppels met de goede intenties mee doen. Wat een plottwist!

De kijkers van Temptation Island wisten het al, alleen de deelnemers niet. Miriam en Lester moeten, voordat ze zelf als koppel meedoen aan het programma, zich voordoen als singles in de mannen- en vrouwenvilla. Ze kunnen op deze manier ontdekken hoe de koppels reageren op opgewonden singles. Alleen de kandidaten van Temptation Island kunnen ook een oogje krijgen op de zogenaamde singles Miriam en Lester. Al snel kunnen Evie en Iris hun blik niet van Lester afhouden. Niet wetende dat ze straks de villa moeten delen met zijn vriendin.

Voordat de kandidaten een poging kunnen wagen op Miriam en Lester, grijpen Geuze en Gorgels in. Ze kunnen de beproeving niet te lang door laten gaan en vertellen de waarheid over het secret stel. „Niet normaal, gewoon undercover. Dit is gek”, reageert deelnemer Mike.

Eerste beproeving van Temptation Island doorstaan?

Beide spionnen hebben informatie kunnen verzamelen voor de andere kandidaten. „Ze waren fucking verbaasd dat er een secret koppel is”, zegt Lester over de meiden. Niet alleen Lester heeft goed werk geleverd, maar ook Miriam. „Ik vind het een cadeau dat ik een secret koppel mag zijn in Temptation Island. Ik was een inside spy en vond het leuk om te doen”, zegt Miriam. Bovendien stelde ze haar mede-deelnemers gerust. De mannen missen hun vriendin heel erg.

De stellen kunnen voor nu nog rustig ademhalen. De eerste beproeving hebben ze doorstaan. Benieuwd hoe het verder gaat? Iedere donderdag kun je een nieuwe aflevering van Temptation Island: Love of Leave zien op Videoland.