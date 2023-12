Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met Gwen van Poorten gaat het ‘helemaal niet goed’: ‘Verloving verbroken en al mijn spullen weg’

Het zit presentatrice Gwen van Poorten (33) niet mee. Haar verloving is plotseling van de baan en nu blijkt dat bij de verhuizing haar spullen allemaal zijn vernietigd. In tranen deelt Van Poorten het verdrietige nieuws.

Soms hoor je van die verhalen en denk je: ‘Hoeveel pech kun je hebben?’. Gwen van Poorten lijkt nu in een behoorlijk doemscenario terecht te zijn gekomen. Eerder sprak Metro nog met Van Poorten over haar campagne tegen de verspreiding van naaktfoto’s.

Huwelijk Gwen van Poorten van de baan

Van Poorten was al lange tijd samen met haar partner. Daarover sprak ze regelmatig in haar podcast Met z’n Allen de Podcast, samen met Geraldine Kemper. Drie maanden geleden vroeg haar vriend haar ten huwelijk.

Maar dat huwelijk lijkt nu in het water te vallen. De presentatrice schrijft op Instagram dat haar relatie over is. „Ik heb een aantal weken geleden mijn relatie en verloving verbroken”, schrijft ze. „Dat is heel verdrietig natuurlijk.”

Alle spullen weg door fout verhuizers

Maar behalve een relatiebreuk, blijkt er meer tegenslag in het leven van Van Poorten. „Er is ook iets anders gebeurd waardoor ik op dit moment ontroostbaar ben.” De presentatrice ging namelijk, na haar relatiebreuk, verhuizen. Haar spullen sloeg ze op op de verdieping onder haar nieuwe woning. Maar daar ging iets ‘goed’ mis. De verhuizers van de vorige bewoners hebben door een miscommunicatie al haar persoonlijke spullen vernietigd. „Al mijn foto’s, erfstukken, herinneringen, kleding. Mijn hele leven”, vertelt een huilende Van Poorten in de video op haar social media-kanaal.

Voor haar nieuwe woning kon ze de inboedel van de oude bewoners overnemen. Maar haar persoonlijke spullen is ze kwijt. „Wat de verzekering gaat dekken, dat boeit niet, want alles is weg.”

‘Gaat helemaal niet goed me mij’

„Ik ben echt mijn best aan het doen om mezelf bij elkaar te rapen. Maar ik weet gewoon even niet hoe ik verder moet”, aldus Van Poorten. „Het gaat gewoon even helemaal niet goed met mij. Het is ook wel even verhelderend om dat te zeggen, want zo ziet het er niet uit op mijn tijdlijn.”



