Omtzigt en Wilders: lucht geklaard na gesprek bij Plasterk

De lucht is geklaard tussen PVV-leider Geert Wilders en Pieter Omtzigt (NSC), zeiden beiden na afloop van het gesprek onder leiding van verkenner Ronald Plasterk. Op welke punten de lucht is geklaard, laten ze in het midden. „Dat wil niet zeggen dat alles is opgelost, want we hebben morgen nog een tweede gesprek”, zei Wilders.

„We zijn eerlijk tegen elkaar geweest en van beide kanten zijn de pijnpunten op tafel gelegd. Volgens mij heeft dat de lucht wel wat geklaard”, zei Wilders. Ook Omtzigt laat zich in dergelijke bewoordingen uit, zonder concreet te worden. „We hebben een aantal dingen naar elkaar uitgesproken. En de lucht is een stuk opgeklaard.”

Wilders wil niet ingaan op welke „pijnpunten” beide partijleiders hebben besproken. Ook Omtzigt zegt niets over de inhoud van het gesprek.

Optimistisch

Beide mannen zijn optimistisch gestemd over het tweede gesprek dat ze donderdag hebben, met Plasterk. „Als ik geen vertrouwen in het proces zou hebben, dan zou ik morgen geen gesprek hebben”, zei Omtzigt.

De ambitie van Wilders is „toch echt om te kijken of we hier een succes van kunnen maken”, zei hij. „Maar we zijn er nog niet, maar stap voor stap gaat het hopelijk de goede kant op. Nederland zit nu niet te wachten op nieuwe verkiezingen, vlak na verkiezingen.”

Debat

Ook verkenner Plasterk wil niets kwijt over de inhoud van het gesprek. „Ze hebben nu vandaag samen geconcludeerd dat het nuttig is om morgen het gesprek voor te zetten. En dat lijkt mij heel verstandig.”

De verkenner kan nog niet aangeven of dat gesprek het laatste gesprek is, of dat Plasterk de vier partijleiders gezamenlijk voor een gesprek gaat uitnodigen. „Ik leef van dag tot dag.” Maandag moet de verkenner aan de Kamer rapporteren, later volgt een debat.

ANP

