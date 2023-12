Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermeende verkrachter doet aangifte tegen Maxime Meiland: ‘Was geen verkrachtingssituatie’

Maxime Meiland sprak in haar biografie openhartig over een vermeende verkrachting die jaren geleden plaatsvond. Maar deze man (28) beschuldigt haar nu van smaad en/of laster en doet aangifte tegen de realityster.

In haar boek Maxime – misbruikt, ontspoord en nu…. gelukkig! vertelde Meiland over seksueel misbruik in haar leven. Daarin schreef zij ook over een vermeende verkrachting van dertien jaar geleden. Een zogenoemde ‘ex-bajesklant’ zou de dader zijn geweest. Ook in Who’s that Girl vertelde ze dit verhaal.

Vermeend verkrachter ontkent verhaal

Maar deze ‘ex-bajesklant’ schakelt nu advocaat Peter Schouten in om juridische stappen tegen Meiland te nemen. Dat bevestigt de advocaat namelijk aan weekblad Story. Eerder deed deze 28-jarige man tegen het weekblad zijn kant van het verhaal.

De man legde in dat interview uit dat er nooit sprake is geweest van verkrachting. De twee zouden volgens hem op 15-jarige leeftijd seks hebben gehad. „Maar de manier waarop dat in het boek is beschreven is fictie.”

Getuigen van situatie

In het artikel van Story komen ook twee ooggetuigen aan het woord. Deze jongens betrapten Meiland en deze man namelijk in de bosjes. Zij ontkennen net als de man dat er van verkrachting sprake is geweest. „In haar boek zegt ze niet dat die jongens ons betrapten en met eigen ogen zagen dat het seks uit vrije wil was. Ze zat bovenop me, dat was geen verkrachtingssituatie”, aldus de vermeende verkrachter. „Als het nou ergens op een zolderkamer gebeurd was, kon ik me niet verdedigen. Maar nu wel – er waren immers getuigen.”

Aangifte smaad en laster tegen Maxime Meiland

Zowel Meiland als haar uitgeverij Osjato en biograaf Jan Dijkgraaf hebben de sommatie inmiddels ontvangen. „In de sommatie wordt geëist dat alle exemplaren van de biografie van Maxime Meiland uit de handel worden genomen én te blijven zolang alle passages waarin mijn cliënt valselijk beschuldigd wordt, niet naar waarheid zijn aangepast”, aldus de advocaat in Story.

Ook eist deze man een rectificatie in De Telegraaf en materiële en immateriële schadevergoeding. „Het is evident dat mijn cliënt ernstige reputatieschade heeft opgelopen bij personen die hem kennen, en personen uit zijn leefomgeving die hem kunnen herkennen uit het boek, ook al wordt hij daarin niet onder zijn eigen naam vermeld”, aldus Schouten.

De man kwam Meiland, zoals hij vertelde tegen Story, nog tegen op feestjes. Op een Nieuwjaarsfeest zou hij haar hebben geconfronteerd. Later schreef hij een brief aan haar. Veel mensen in zijn en Meilands directe omgeving, weten inmiddels wie de ‘ex-bajesklant’ is, legde hij uit.

Reacties