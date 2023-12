Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo verlicht je je huis tijdens kerst zonder hoge energiekosten

Het is bijna zover: the most wonderful time of the year. Kerst staat voor de deur en dat betekent voor veel mensen dat het inmiddels wel tijd is om de kerstboom op te tuigen. Maar met energieprijzen die nog steeds de pan uit rijzen, is een mooi verlichte, maar energieslurpende, kerstboom misschien niet het meest ideale.

Gelukkig zijn er ook manieren om je kerstboom te verlichten zonder dat het een extra last wordt voor je energierekening!

Zuinige kerst

Een van de meest handige tips zijn ledlampjes, in plaats van gloeilampjes. Volgens Milieu Centraal, die in het energieverbruik van kerstlampjes is gedoken, zijn ledlampjes maar liefst acht keer zuiniger dan gloeilampjes. De stichting erkent wel dat deze lampjes in de winkel vaak net wat duurder zijn dan ledlampjes, maar „uiteindelijk win je het terug op je energierekening”.

Daarnaast brengt kerstverlichting die nog bestaat uit gloeilampjes verschillende risico’s met zich mee. In veel gevallen kunnen de lampjes worden vervangen en daarbij kan het voorkomen dat de gebruiker contact maakt met de bedrading en een elektrische schok krijgt. Beschadigde of versleten bedrading kan kortsluiting of brand veroorzaken.

Als het aan elektrotechnisch specialist John van Vugt van Techniek Nederland ligt, wordt alle verouderde kerstverlichting vervangen door ledverlichting. Van Vugt vindt bovendien dat consumenten de kerstverlichting altijd zouden moeten aansluiten op een elektragroep met randaarde en beveiligd door een aardlekschakelaar. „En houd het simpel en veilig”, vertelt hij aan persbureau ANP. „Dus ga geen verlengsnoeren of stekkerdozen aan elkaar koppelen.”

Timer en transformator

Daarnaast raadt de stichting aan om een timer te gebruiken. Bij sommige kerstlampjes zit dit al in het systeem, maar niet altijd. Het is dus raadzaam om hierop te letten bij het aanschaffen van nieuwe verlichting voor de kerst. Zo kun je ervoor zorgen dat de lampjes gezellig aan staan op het moment dat je thuiskomt, maar niet onnodig energie verbruiken als je ze een keer vergeet uit te zetten.

Nog iets belangrijks om op te letten is volgens de stichting de aanwezigheid van een transformator (een elektrisch apparaat dat gebruikt wordt om spanning om te zetten in een hogere of lagere spanning, zonder al te veel energie te verliezen). Hebben jouw kerstlampjes een transformator? Trek dan de gehele stekker uit het stopcontact als je de kerstverlichting uit wil zetten. Zo voorkom je dat de verlichting toch stroom verbruikt, zelfs als ze uitstaan.

Kaarsen

En natuurlijk, wellicht de meest zuinige optie, kun je ook je huis met écht licht verlichten tijdens kerst. Kaarsen in de kerstboom is niet de slimste optie, maar je kunt wel in plaats van overal lichtsnoeren, hier en daar een kaars neerzetten. Zo verlicht je je huis toch op een iets zuinigere manier dan enkel elektrische verlichting.

