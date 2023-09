Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Debbie verklapt of ze gaat trouwen met Paul en of ze openstaat voor een realityserie

De flamboyante Debbie was de publiekslieveling van het laatste seizoen B&B Vol Liefde. Kijkers waren dan ook door dolle heen toen ze de liefde vond bij Paul. Tegen De Telegraaf doet de B&B-eigenaresse een boekje open over hun prille geluk. Laten Debbie en Paul binnenkort de bruiloftsklokken luiden? En staat het stel open voor een realityserie?

Paul was al vanaf het prille begin te gast in de Spaanse bed en breakfast van Debbie. Met zijn nuchtere uitspraken probeerde hij de vrolijke eigenaresse in te palmen, maar het bleef lang platonisch tussen de twee. Tot die vertederende kus op het vliegveld. Daarna sloeg de vonk toch over en tijdens de reünie zagen we dat de twee nog steeds hoteldebotel zijn.

Debbie openhartig over Paul

Debbie is nog altijd smoorverliefd, blijkt uit het interview met De Telegraaf. „Een grotere, behulpzame lieverd dan Paul kan ik mij bijna niet voorstellen”, zegt ze lovend.

De twee zijn onafscheidelijk. Plannen om terug te gaan Nederland heeft Paul op dit moment niet. „Paul heeft een enkeltje Spanje gekocht, dus voorlopig is hij gezellig bij mij. We hebben een heel fijne tijd met elkaar.”

Vooral na de reünie riepen kijkers massaal om een realityserie met Debbie en Paul. Maar helaas: die kans lijkt niet al te groot. „Ik heb die suggestie ook voorbij horen komen, maar ben daar erg huiverig voor. Dan moet je een heel goed plan hebben, want met alleen Paul en mij krijg je geen programma vol. En mijn tv-verleden komt ook naar boven. Dan denk ik: waar is het goed voor en wat heb ik eraan? Wie wil je er gelukkig mee maken? En laten we eerst maar eens kijken hoe het gaat tussen ons”, zegt Debbie tegen de krant.

‘Heb geen ring nodig’

Ook op de vraag of Debbie en Paul ooit in huwelijksbootje zullen stappen, komt niet het antwoord waarop trouwe kijkers vurig hoopten. „Ik denk dat we allebei oud en wijs genoeg zijn om zoiets niet te doen. De enige reden om op je oude dag nog een keer te trouwen, is het feestje. Om het geluk met Paul te vieren, heb ik geen ring nodig. En ik heb laatst al mooie oorbellen van hem gekregen. Hij is zó’n schat, dat is bijna niet uit te leggen. Paul is het mooiste dat mij is overkomen.”

