Peter Gillis van Massa Is Kassa: ‘Nicolleke, doe mij eens even 1,7 miljoen binnen drie dagen’

Peter Gillis van tv-programma Massa Is Kassa wil dat Nicol Kremers hem bijna 1,7 miljoen euro betaalt omdat zij zich in interviews negatief over hem heeft uitgelaten. Het bedrag, 1,68 miljoen euro om precies te zijn, moet binnen drie dagen op Gillis’ rekening staan, zo is geëist.

Dat bevestigen Sébas Diekstra, die Kremers bijstaat in de mishandelingszaak tegen haar ex, en haar management na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

Overeenkomst Peter Gillis en Nicol

Het bedrag zou gebaseerd zijn op een vaststellingsovereenkomst die Gillis en Kremers getekend zouden hebben toen zij hun relatie in februari 2022 beëindigden. Daarin zou staan dat Kremers, binnenkort in Playboy te bewonderen, zich niet zou uitlaten over onder meer de relatie met de vakantieparkenhouder. Omdat zij dat in meerdere interviews wel gedaan heeft, wil Peter Gillis nu geld zien. De manager van Nicol Kremers bevestigt dat er inderdaad een vaststellingsovereenkomst is getekend, maar dat zij die nu pas heeft gekregen. „Nicol kon dus moeilijk precies weten waar ze rekening mee moest houden.”

Mond snoeren

Diekstra meent dat het erop lijkt dat „hiermee gepoogd wordt om Kremers de mond te snoeren over de mishandeling waarvoor de heer Gillis vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie en de andere strafbare feiten waarvan aangifte door haar is gedaan”. Het management van Kremers vermoedt dat Peter Gillis poogt Kremers „het zwijgen op te leggen en de autobiografie te dwarsbomen waar natuurlijk ook veel schokkende punten onthuld worden”. Kremers werkt aan een boek waarin ook haar relatie met Gillis wordt besproken.

Zaak tegen Peter Gillis

Tegen Gillis loopt nog altijd een mishandelingszaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij zijn ex onder meer in haar rug en neus zou hebben gebeten. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zou aanvankelijk eind augustus plaatsvinden, maar is verschoven omdat Kremers later alsnog besloot aangifte tegen Gillis te doen. Een nieuwe datum is vooralsnog niet gepland.

Peter Gillis zit ook in de penarie vanwege het sluiten van horeca in twee van zijn vakantieparken. De miljonair wordt verdacht van witwaspraktijken.

