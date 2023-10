Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Makelaars onthullen tips voor huurders op de woningmarkt: ‘Zo beland je bovenop de stapel’

Goede referenties en een aanbetaling is niet meer genoeg om anno 2023 aan een huurwoning te komen. Wat kun je uit de kast trekken om succesvoller de (huur)woningmarkt op te komen?

In een drukke woningmarkt kan het voelen als een verloren strijd van eindeloze telefoontjes en geannuleerde bezichtigingen. Daarom heeft Metro UK tips van makelaars op een rijtje gezet.

„Helaas moet je je in het huidige klimaat onderscheiden van de concurrentie om je droomhuis te bemachtigen”, schrijven ze. „Daarom spraken we met verhuurmakelaars voor hun tips die een voorsprong kunnen geven.”

Tips voor huurders

Wees flexibel

James Forrester, managing director van een makelaarskantoor in Birmingham, vertelt Metro UK: „Proactiviteit is de sleutel. Je moet niet alleen zo snel mogelijk een aanvraag indienen, maar je moet er ook voor zorgen dat je klaar bent om er meteen in te trekken.”

„Het gaat erom dat je het leven van de makelaar of verhuurder net een beetje makkelijker maakt”, zegt Forrester.

Voeg een persoonlijk tintje toe

„Hoewel het niet nodig is om je levensverhaal te delen, helpt enig inzicht geven in jou als persoon om je aanvraag op te laten vallen”, aldus Forrester.

„Je achtergrond, hobby’s en werkstatus kunnen helpen om een beeld te schetsen van wie je bent als persoon en hoe je waarschijnlijk zult zijn als huurder. Maar houd het professioneel.”

Zorg dat je referenties in orde zijn

„Referenties zijn een prima manier om vooruit te komen. Als je bijvoorbeeld een goed verslag hebt van een vorige huisbaas, sta je meteen boven degenen die dat niet hebben”, zegt Forrester. „Een garantsteller is ook een extra geruststelling voor verhuurders. Dus als je er een kunt krijgen, des te beter.”

Laat zien dat je erom geeft

De directeur van hetzelfde makelaarskantoor, Marc von Grundherr, vertelt aan Metro UK: „Keer op keer zien we dat huurders te laat komen opdagen bij een bezichtiging en weinig emoties tonen. Kom op tijd en toon interesse. Het is tenslotte iemands woning waar je naar kijkt en ze zullen misschien eerder geneigd zijn om te verhuren aan iemand die er ook echt wil wonen en het volledig wil waarderen.”

„Zelfs als deze woning niet ‘de ware’ is, kan beleefdheid bij de bezichtiging later lonen. Als het nodig is, veins dan interesse”, voegt hij toe.

Probeer niet naar beneden te onderhandelen

„Proberen te onderhandelen over de prijs zal je waarschijnlijk niet aan de top van de stapel brengen. De realiteit is dat er genoeg andere huurders zijn die bereid zijn de prijs te betalen die nodig is om een woning veilig te stellen”, zegt Forrester.

„De vraagprijs of hoger is het beste, maar veel verder gaan in de hoop een woning te bemachtigen als je de enige geïnteresseerde partij bent, is ook niet ideaal.”

Vraag om een langere huurperiode

Von Grundherr deelt: „Hoewel de meeste verhuurders genoegen nemen met een eerste huurovereenkomst van slechts zes maanden, moet je niet bang zijn om langer te vragen.”

„Als je een langere overeenkomst aangaat, laat je zien dat je serieus bent. Het voorkomt ook dat de verhuurder nieuwe huurders moet zoeken voor een langere periode. Iedereen is erbij gebaat.”

Stel de verwachtingen bij

„Uiteindelijk draait het om drie dingen: papierwerk, een goed krediet en voldoende inkomen”, zegt Forrester. „Als je tijdens je zoektocht steeds op dezelfde problemen stuit, is het misschien tijd om te overwegen om in een ander gebied te gaan zoeken of naar goedkopere woningen te kijken”, luidt het laatste advies.

