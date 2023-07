Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Allerlaatste Massa is Kassa met Peter Gillis? ‘Dank voor het uithoudingsvermogen, houdoe!’

Zouden de tv-kijkers gisteravond naar de aller-, allerlaatste Massa is Kassa hebben gekeken? Nooit meer vakantieparkenmiljonair Peter Gillis die orders uitdeelt zonder zelf iets te doen? Het zou zomaar kunnen…

Ooit deed Massa is Kassa z’n naam eer aan als het om aantallen kijkers gaat: massa’s mensen voor de buis dus. Gisteravond keken er nog 400.000 mensen naar de mogelijk laatste aflevering. Dat kan met de zomer te maken hebben, maar de belangstelling is weleens (veel) beter geweest. Dat is echter niet de reden waarom we Massa is Kassa mogelijk niet meer terug zien.

Peter Gillis vervolgd door het OM

Nee, dat heeft te maken met zaken waarvan Peter Gillis verdacht wordt. Zo vervolgt het Openbaar Ministerie (OM) SBS-ster Peter Gillis voor belastingfraude. De zaak volgt na een vier jaar durend onderzoek van de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, OM en de Arbeidsinspectie en controles e in mei 2019 van enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. Er werden locaties gecontroleerd in Asten, Loon op Zand, Valkenswaard en Terneuzen (Hoek). Dan is er ook nog de vermeende mishandeling van zijn ex Nicol Kremers, huisvestte Gillis arbeidsmigranten op een vakantiepark en moet hij van een Belgische rechter de bouw van een villa stoppen. Eind augustus is er een eerste rechtszaak.

Tot die tijd filmt Talpa op de vakantieparken gewoon door. Of een elfde (!) seizoen van Massa is Kassa ook daadwerkelijk op SBS6 wordt uitgezonden, daarover beslist de commerciële omroep na de rechtszaak. „We zijn al volop bezig”, zei Peter Gillis vorige week in een interview met RTL Boulevard. „We zijn iedere week al druk aan het filmen en nu onderweg naar Italië.”



Verhuisstress brengt ploeterend slot Massa is Kassa#massaiskassa https://t.co/9oph7mbqKI — LoveReality (@LoveRealityNL) July 11, 2023

Verhuizen als slot Massa is Kassa

Of we die Massa is Kassa-beelden ooit kunnen zien, dat is dus maar de vraag. De 400.000 kijkers moesten het gisteravond doen met het verhuizen van Peter Gillis en zijn nieuwe vlam Wendy naar een nieuw stulpje (alvorens er ooit een kasteel wordt betrokken). De slotscène was geheel in stijl met tien seizoenen Massa is Kassa. De vader des huizes die zijn zoon Markie Parkie laat delegeren, maar vervolgens niets láát delegeren. Gillis die schoonmaaksters afsnauwt, Gillis die zittend op een stoel vindt dat hij het beter weet dan de verhuizers en ga zo maar door.

Aan voice-over Frank Lammers – Metro genoot altijd wel van de man die over de familie Gillis mag zeggen wat ie wil – de taak om passende afsluitende woorden te vinden. Woorden die op een vervolg kunnen duiden, maar ook het einde van een vakantieparken-tijdperk op de buis kunnen betekenen. Lammers deed dat in stijl: „Dit was het dan. Bedankt voor het uithoudingsvermogen. Houdoe!”

De misschien wel laatste aflevering van Massa is Kassa terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.