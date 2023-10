Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Douwe Bob op motor betrokken bij ongeluk op de weg

Zanger Douwe Bob is afgelopen zondag met de schrik vrijgekomen. Aan het eind van de middag raakte hij op zijn motor betrokken bij een ongeval. Hij kwam er zonder letsel vanaf.

De 30-jarige zanger klapte in de buurt van het Noord-Hollandse Monnickendam met zijn Harley Davidson tegen de achterkant van een auto aan. Dit gebeurde rond 17.30 uur. Zijn manager bevestigt het ongeluk na berichtgeving hierover van Shownieuws.

Management Douwe Bob bevestigt ongeluk

„Het valt gelukkig allemaal mee”, laat het management weten. „Er is alleen materiële schade. Douwe Bobs motor is niet ernstig beschadigd en alle betrokkenen zijn oké.”

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is (nog) niet duidelijk. Er werd wel een ambulance opgeroepen na het voorval, maar dat bleek niet nodig. Niemand is gewond geraakt. Volgens lokale media belde hij na het ongeluk een vriend, die hem weer op weg hielp. De auto zou een lekke band hebben gekregen door de klap.

Op de beelden van Shownieuws is te zien dat de Harley Davidson van Douwe op zijn kant ligt in een grasveldje. Ook had de zender beeldmateriaal van een auto met schade aan de achterzijde.

Douwe Bob te zien bij Beste Zangers

Douwe Bob is op dit moment te zien in een nieuw seizoen van Beste Zangers, waar hij regelmatig bedolven wordt onder de complimenten.

De zanger leidde lang een leven vol ‘seks, drugs en rock-’n-roll’, maar die fase is volgens hem voorbij. Een aantal maanden geleden vertelde Douwe in een podcast dat hij het brave gezinsleven heeft omarmd. Hij kreeg drie kinderen in anderhalf jaar tijd (met nogal wat hilariteit van dien) en is samen met de moeder van zoontje Elias, Anouk. Vorige maand werd zelfs bekend dat hij dat zijn woonboot in zijn geliefde Amsterdam gaat verruilen voor een huis in Abcoude. Ook zal het stel in het huwelijksbootje treden.

