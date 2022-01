Hilariteit Twitter over driedubbel vaderschap van Douwe Bob: ‘Verspreidt sneller dan omikron’

Zanger Douwe Bob heeft op z’n zachtst gezegd een vruchtbaar jaar achter de rug. Gisteren maakte hij op social media bekend dat hij voor de tweede keer vader wordt. Maar daarna volgde al snel het nieuws dat naast het kindje dat hij in december kreeg, er blijkbaar in die maand nog een kindje werd geboren. Drie kinderen dus, van drie moeders. En waar moet je zijn als het leven van een BN’er op z’n kop staat? Juist, op Twitter. Twitteraars bombarderen het platform met gevatte reacties op het driedubbele vaderschap. En dat zorgt voor de nodige hilariteit.

Even bij het begin beginnen. Want huh? Driedubbel vaderschap? Dat lukte de charmante Bob dus blijkbaar in 2021. Op 9 december werd dochter Bobby geboren. Samen met kunstenares Loes van Delft kreeg hij vrij onverwacht een kindje. De twee hadden op dat moment geen relatie, maar de zanger liet weten blij te zijn met de komst van de baby.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Baby nummer twee voor Douwe Bob

Gisteren liet Bob op Instagram weten dat zijn ex-partner Anouk ook zwanger is. Het stel blijkt al drie jaar lang bezig te zijn geweest met het krijgen van een kind. Tegen RTL Boulevard vertelde de zanger dat zijn ex en hij niet bij elkaar zijn. En dat toen moeder Loes zwanger raakte, hij en Anouk ook geen stel waren. „Het is wat onorthodox en misschien niet zoals het heurt”, sprak hij. Maar ondanks dat raakte ex Anouk vijf maanden geleden ook zwanger. De zanger schreef in het bericht waarin hij deze zwangerschap aankondigde: „Het leven is een wervelwind. Ride it”. Wist je trouwens dat babynieuws op Instagram in sommige gevallen bizar veel likes oplevert?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog een kind

Maar als je dacht: dat is al druk genoeg, weet Bob nog meer te verbazen. Hij blijkt namelijk in december niet één, maar twee kinderen gekregen te hebben. Er is toen namelijk nog een meisje geboren. Bij een onbekende vrouw. De roddelkanalen op social media draaiden gisteren weer overuren, aangezien bleek dat er voor de geboorte van Bobby dus al een ander meisje ter wereld kwam. Niet veel later bevestigt de zanger dit gerucht op Facebook.

Reacties op driedubbel vaderschap

Dus kreeg de zanger het voor elkaar om in december twee keer vader te worden en straks voor de derde keer een kind te verwelkomen. En dat blijkt een hele prestatie, als je alle reacties op social media leest. Op Twitter gaan creatievelingen helemaal los op het uitgelekte nieuws. En al snel vliegen de woordspelingen met de naam van de zanger, vergelijkingen met het coronavirus en grappen je om de oren. En dat zorgt voor de nodige hilariteit. We hebben wat pareltjes van tweets er voor je uitgefilterd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Douwe Bob: jij krijgt een kind, jij krijgt een kind, jij krijgt een kind! pic.twitter.com/HpCahBCZKw — Fleur Baxmeier (@FleurBaxmeier) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Douwe Bob nodigt je uit om een beschuitje te eten en de volgende ochtend kun je er muisjes op doen. — Jasper Schilder (@jasperschilder) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zou die Douwe Bob al prikspijt hebben? — Frank van der Zee (@Frankzzee) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerlijk, ik moest lachen. 😅 — Douwe Bob (@douwe_bob) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Buiten de horeca en detailhandel is het misschien ook slim als Douwe Bob in lockdown gaat. — Remco (@Topdob11) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Was weer behoorlijk druk bij de Douwe Bob zwangerschapstestlocatie vandaag. #douwebob pic.twitter.com/1nC0IZQzj7 — Jean-Quote van Damme (@jeanquotevd) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je de afgelopen tijd in een straal van 1.5 meter van Douwe Bob bent geweest moet je van de GGD een zwangerschapstest doen.. — Pippi (@PippiZeurkous) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zal ook wel van Douwe Bob zijn. https://t.co/RMxg10ZT3H — Adriaan Rem Sr. (@AdjeRemSr) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Huiskamerconcert Douwe Bob wederom groot succes. pic.twitter.com/XhqIDxgUiz — Flint (@flintstoon) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja Douwe Bob, bedenk goed: zo rock en roll kan je leven worden wanneer je DRIE kinderen hebt. — Nynke de Jong (@nynke) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Douwe Bob is toch een beetje de mannelijke Anouk… — Royce de Vries (@Roycedevries01) January 7, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Douwe Bob is ook mijn vader. — Jordi van de Bovenkamp (@JOR_ID) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kwam Douwe Bob vorig jaar tegen op Tinder. Toch blij dat ik naar links heb geswiped, had gewoon zwanger kunnen zijn. — Danique (@nietbeyonce) January 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.