Deze beroepen doen het goed op datingapps, en deze banen niet

Wie zich op datingapps begeeft, weet dat het een bijzondere wereld is. Aan de hand van een paar woorden en een foto moet je bepalen of je iemand een ‘match’ vindt. En klaarblijkelijk speelt het beroep daarin ook nog een grote rol.

Veel mensen hebben het weleens geprobeerd als vrijgezel of in een vrijgezellenperiode: de datingapp. Hoewel Tinder, Happn of Bumble nogal vaak gezien worden als ‘vleeskeuring’, hebben matches of mismatches blijkbaar ook vaak te maken met het beroep. Mocht je overigens al een date in de wacht hebben gesleept? Dit gedrag vergroot de kans op een vervolgdate.

Populaire beroepen op datingapps

Volgens onderzoek van datingapps OkCupid en The League: Intelligent Dating, waar Huffpost en het Belgische HLN over schrijven, zijn er vier beroepstypen die de kans op succes vergroten. Welke dat zijn? We zetten ze op een rij:

1. Zorgverleners

Zorgverleners scoren goed op de aantrekkelijkheidslijst wat betreft beroepskeuze. Neurologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of maatschappelijk werkers, ze doen het allemaal goed op de online-datingmarkt.

En niet alleen de dokter steekt er daarin met kop en schouders bovenuit, nee, vooral de verplegers laten harten sneller kloppen. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. „Als verpleegkundige sta je elke dag in contact met veel mensen, meestal ook tijdens hun kwetsbaarste momenten. Dat maakt zulke types heel goede gesprekspartners”, vertelt onderzoekster en online datingexpert Liesel Sharab.

2. Techneuten

Ingenieurs, bouwkundigen, elektriciëns of een IT’er. Mensen met een technisch beroep komen goed uit de verf op de datingapps. „Mensen die in de technische sector werken, kunnen vaak goed communiceren en probleemoplossend denken. Dat zijn eigenschappen die ook in een succesvolle relatie goed van pas komen”, concludeerde Michael Kaye van OkCupid daarover.

3. Docenten

Ook leraren doen het goed op Tindr, Happn of Bumble. Volgens Kaye staan docenten bekend als vriendelijk en verzorgend. Kwaliteiten die volgens hem veel mensen zoeken bij een potentiële partner, zeker als er een kinderwens is.

4. Bankwezen en financiële sector

Mensen die in het bankwezen werken of zich op ander financieel terrein begeven, kunnen ook op succes rekenen bij het online daten. En volgens het onderzoek blijken vooral mannen het hierin goed te doen. „Dat soort banen staan symbool voor ambitie, toewijding en financiële onafhankelijkheid”, zegt datingcoach Nick Notas. Een type partner dat een stabiele toekomst zou kunnen bieden.

Welke banen doen het minder goed?

Maar er waren ook banen die niet goed uit de verf kwamen in het online-datingcircuit. Onder meer politici, professionele atleten, religieuze functies, influencers, nagelstylisten, modellen en muzikanten deden het niet goed. Maar de lijst van beroepen die niet hoog scoren is nog langer. Ook militairen, kelners, politieagenten en kappers vielen niet zozeer goed in de smaak.

Beroep bepaalt niet de relatie

Volgens Chris Verlinden van datingplatform Parship zou een baan niet het belangrijkste moeten zijn bij een partnerkeuze. „Het is zo dat vrouwen meer vallen op hands-on beroepen als artsen, ingenieurs of ambachtslieden. Mannen geven de voorkeur aan meer zorgende en sociale beroepen zoals een verpleegster, sociaal werker of leerkracht”, aldus Verlinden tegen HLN.

Maar dat wil volgens haar zeggen dat zo’n type ook de beste date oplevert of leidt tot een relatie. „Hebben jullie dezelfde verwachtingen? Kijken jullie op dezelfde manier naar het leven of de toekomst? Delen jullie dezelfde waarden en normen? Dat speelt beter een doorslaggevende rol bij het kiezen van een partner.”

