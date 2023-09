Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leontine Ruiters gelooft in onschuld Marco Borsato: ‘Staan allemaal achter hem’

Leontine Ruiters staat volledig achter haar ex-man Marco Borsato en gelooft in zijn onschuld. Dat vertelt ze in een interview met het tijdschrift Nouveau. „Wij staan allemaal achter Marco.”

De beschuldigingen van seksueel wangedrag van Ruiters’ ex-man vallen haar en haar drie kinderen zwaar. De kinderen hebben onder andere een ‘gelukscursus’ gevolgd, waarin ze leerden goed voor zichzelf te zorgen.

Gezin gelooft in onschuld Marco Borsato

Ruiters en haar drie kinderen geloven allemaal in de onschuld van Marco Borsato. „Ik vind het alleen lastig om over Marco te praten, omdat hij dat zelf helemaal niet doet”, vertelt Ruiters in Nouveau.

„Er zal echter een moment komen waarop hij dat wel gaat doen, en dan is het aan hem om daarover te vertellen. Ik hoop vooral dat de rust terugkeert in ons gezin. Dat Marco en ik in de toekomst opa en oma kunnen worden van onze kleinkinderen, en dat mijn kinderen zich kunnen ontplooien, ondanks de situatie die rond hun vader speelt.”

Zedenzaak

Borsato werd in 2021 beschuldigd van seksueel wangedrag. Een deel van die beschuldigingen, die zouden zijn gebeurd tijdens The Voice of Holland, werd in maart van dit jaar vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd.

Wel loopt er nog een ander zedenonderzoek naar de zanger. Hij wordt verdacht van het betasten van de 15-jarige dochter van zijn oud-assistent. Waarschijnlijk beslist het Openbaar Ministerie komende maand of Borsato wordt vervolgd voor deze zedenzaak. Borsato heeft inmiddels ook een tegenaangifte van laster en smaad gedaan.

Leven Ruiters gaat met ups en downs

Deze aantijgingen tegen Borsato, bovenop de nog verse wond van de scheiding een jaar eerder, maakten het zwaar voor Ruiters. Afgelopen winter bereikte ze haar dieptepunt. „Ik had nergens meer zin in en was zo moe dat ik mijn ene been niet meer voor het andere kon zetten.”

Ruiters kwam nog amper buiten. „De scheiding, het gemis van mijn gezin, dat was heel lastig. En ik heb dan de neiging om mezelf te verstoppen. Dan kom ik dagen achtereen alleen voor het hoognodige buiten, zoals de boodschappen en het uitlaten van de hond.” Inmiddels gaat het weer wat beter met Ruiters. „Al zijn er nog steeds ups en downs.”

