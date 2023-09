Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen Vandaag Inside verbaasd over eigen hoge kijkcijfers: ‘Tien jaar lang verkeerde cijfers gekregen?’

De heren van Vandaag Inside zagen gistermorgen dat het kijkcijfer van de maandaguitzending 1,3 miljoen was. Werd er aan de talkshowtafel van SBS6 daarom gejuicht? Integendeel. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn juist verbaasd.

Sinds enkele weken worden de tv-kijkcijfers de volgende morgen niet meer op Kijkonderzoek.nl gedeeld voor ‘de gewone man’. Mensen uit het vak krijgen wel een overzicht. Zo ook de drie gezichten van Vandaag Inside. Na een week kan iedereen de cijfers zien, inclusief het aantal uitgestelde kijkers.

En daar stond gisteren in alle vroegte plotseling: Vandaag Inside het best bekeken programma (1,3 miljoen), op de tweede plaats Chateau Meiland – chaotisch ontbijt in Code Rosé of niet – 1,2 miljoen.

‘Twijfel over kijkcijfer Vandaag Inside’

„Gisteren 1,4 miljoen kijkers jongens, 1,4 miljoen”, trap gespreksleider Wilfred Genee Vandaag Inside af (later gecorrigeerd tot 100.000 minder). „Zou dat nou allemaal kloppen Eus, of twijfel je een beetje?” ‘Eus’ is natuurlijk tv-maker en columnist Özkan Akyol. Die zegt: „Ik twijfel een beetje. Vooropgesteld: dit programma is razendpopulair, er kijken heel veel mensen naar. Maar er is een nieuwe meting, dat weten de mensen misschien niet, maar ineens blijken er 1,5 miljoen mensen (iets aangedikt, red.) te kijken naar Chateau Meiland en dit cijfer van Vandaag Inside is ook opgekrikt. NPO kijkt niemand meer naar.”



Akyol relativeert: „Ik twijfel, maar kan het niet hard maken. Ik weet het gewoon niet.” Dan zonder blikken of blozen: „Maar dat betekent wel dat we tién jaar lang verkeerde cijfers hebben gekregen.”

Het cijfer van Chateau Meiland is sowieso bijzonder. Dat lag bij de vorige reeks in het voorjaar gemiddeld op 600.000 tot 700.000. Vandaag Inside kwam alleen boven de 1 miljoen als (nu demissionair) premier Mark Rutte aan tafel zat.

Johan Derksen vindt iets logisch

Johan Derksen zegt dat hij het wel logisch vindt dat in het cijfer tegenwoordig het aantal uitgestelde kijkers wordt meegenomen. „Die zijn er nog niet bij opgeteld toch?”, voegt Özkan Akyol toe over de 1,3 miljoen. Genee: „Ja, die moeten nog komen. Jahaaa, Johan, pas maar op hoor.”

Goochelen met kijkcijfers Waar de heren van Vandaag Inside verbaasd zijn over de kijkcijfers, begonnen twee presentatoren van Ongehoord Nieuws er gisteren mee te goochelen. Zowel Tom de Nooijer als Raisa Blommestijn meldden op X dat „maar liefst 630.000 kijkers” naar de uitzending van vorige dinsdag hebben gekeken. „Wat een cijfers. Geweldig, iedereen dank!”, voegde Blommestijn toe. De 630.000 zijn echter mensen die minstens 1 minuut hebben gekeken. Velen hadden waarschijnlijk de tv nog aan staan van de live-uitzending van Prinsjesdag, waarna Ongehoord Nieuws volgde. Veel mensen wezen de presentatoren op het feit dat het werkelijke aantal kijkers 299.000 was. Daarop kwam geen reactie.

SBS6 al langer een succesnummer?

Akyol weer: „Het valt op dat er een verschil is. Maar dan denk ik: wat hebben we in het verleden dan gezien? Hoe is er toen getoest? Misschien waren sommige programma’s juist wel heel goed bekeken… misschien is SBS6 al veel langer een succesnummer en kregen we lagere cijfers, of hoe je het ook moet noemen.”

De vinger krijgen de mannen van Vandaag Inside er niet echt achter, dus gingen ze over tot de orde van de dag. Zoals het eten van de veel besproken vegetarische McKroket van McDonald’s. Volgens De Telegraaf vinden consumenten die smaken naar karton.

