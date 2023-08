Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gert Verhulst lanceert musicalhit 40-45 nu bij ons: ‘Oorlogskennis jeugd nogal ontnuchterend’

Huh, Gert Verhulst die met 40-45, de Musical een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog op de Nederlandse planken brengt? De man van Studio 100, K3 en Kabouter Plop? Nou en of. De presentatie van gistermiddag gaat namelijk om de grootste Vlaamse theaterhit aller tijden.

Studio 100-baas Gert Verhulst wordt in België ‘de bezieler’ achter 40-45, de Musical genoemd. Hoe succesvol hij doorgaans ook is, de Vlamingen keken vreemd op toen hij zijn musical-plan ooit lanceerde. En wat voor plan: de enorme tribunes zouden los van elkaar met het oorlogsverhaal meebewegen. Dat doet denken aan onze eigen record-musical Soldaat van Oranje, maar is anders. Daar draait één grote tribune rondjes langs de scènes. Een vergelijking met De Tocht, een musical over de Elfstedentocht – vanaf dit najaar in Leeuwarden – gaat eerder op.

40-45, de Musical brak alle records

Gert Verhulst had voor zijn een idee een theater nodig dat in zijn land helemaal niet bestond. Daarom werd een tentconstructie in Puurs gebouwd, in de buurt van Antwerpen. De rest is geschiedenis: 40-45, de Musical brak in dat kleine Puurs alle records. Tussen oktober 2018 en vorig jaar juli kwamen bijna 800.000 mensen kijken, iets wat in België nog nooit was vertoond.

‘Als Nederland zo houdt van Soldaat van Oranje, waarom 40-45, de Musical dan ook niet over de grens?’, moet Gert Verhulst hebben gedacht. Hij kreeg de hartelijke steun van niemand minder dan Joop van den Ende en dus wordt die gedachte werkelijkheid. Die Nederlandse planken uit het intro zijn te vinden in Barneveld, gekozen vanwege de centrale ligging. Of beter: zijn volgend jaar te vinden. Een enorme extra hal wordt namelijk aan de Midden Nederland Hallen gebouwd. Op dit moment is alleen nog een zandvlakte te zien, maar 40-45 is er vanaf volgend jaar 21 september (premièredatum) toch echt te zien.

Gert Verhulst opgetogen naar Barneveld

Succesmachine Gert Verhulst was daarom gisteren in Barneveld een blij man. Een presentatie aan de pers werd aan elkaar gepraat door tv-man Renze Klamer en ook de vier hoofdrolspelers werden in de Midden Nederland Hallen bekend gemaakt (zie kader). Eén ergernisje voor Gert Verhulst: de vlek van een stroopwafel op zijn verder smetteloos witte overhemd. „Maar ach, die stroopwafel alleen al was de rit naar Nederland waard.”

40-45: het verhaal

Zijn 40-45, de Musical vertelt het verhaal van twee broers die opgroeien in een hecht gezin in Rotterdam. Dirk en Louis worden met een jaar verschil geboren en groeien op in een warm en liefdevol gezin. Ze worden hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Totdat de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid uitbreekt. Na het bombardement van Rotterdam kiezen ze beiden een andere kant van de strijd: Dirk de kant van de nazi’s, Louis juist niet. In Vlaanderen ging het verhaal overigens over Antwerpse broers. Allard Blom maakte er een Rotterdamse scenario van.

👇 Hoofdrollen bekend De vier hoofdrolspelers van 40-45, de Musical werden in Barneveld gepresenteerd. Gaia Akman (Musical Award voor hoofdrol Aïda) en Niniane Everaert (tot nu toe alleen in Duitsland en Oostenrijk te zien), spelen Leah en Marie, de vriendinnen van de broers. Soy Kroon (Jezus in de laatste Passion) is Louis en Dorian Bindels (GTST en Erik Hazelhoff Roelfzema in Soldaat van Oranje) is Dirk. Voor Bindels is dat speciaal: in ‘Soldaat‘ speelde hij de verzetsheld, in 40-45 juist degene die overstapt naar de nazi’s.

14-18, voorganger 40-45

Hoeveel scepsis ook, Gert Verhulst zette jaren geleden in zijn Vlaanderen door. In 2008 vestigde hij zijn serieuzere naam met 14-18, een musical over de Eerste Wereldoorlog. „Ik bewandel met Studio 100 niet graag platgetreden paden”, zegt de entertainer. Hij reageert op het feit dat opvolger 40-45 bijna 800.000 mensen trok, haast bescheiden: „Dat was vrij goed.” Om er aan toe te voegen: „Dat we het succes hier in Barneveld maar een beetje kunnen herhalen.”

Gert Verhulst en zijn (Nederlandse) team brengen een verhaal uit de geschiedenis en een destijds verscheurde familie, maar kun je ook actueel zien. „Denk aan het recente coronabeleid, dat heeft ook hele families verscheurd.” Allard Blom kan het als schrijver beamen: „Het is een verhaal over normale mensen die in een abnormale situatie keuzes moeten maken. Dat is hartstikke universeel.” Buiten het ongetwijfeld niet zo vrolijke stuk, wordt er ook spektakel in die enorme toekomstige hal beloofd: er zal in ieder geval een vliegtuig over het publiek vliegen.

Jongeren en kennis over de oorlog

Als Gert Verhulst wordt gevraagd wat zijn favoriete stuk uit 40-45, de Musical is, reageert hij op zijn typisch droge manier: „Ik mag nog niet alles over de voorstelling verklappen. Laten dát nou net mijn favoriete scènes zijn…” Maar dan ook even serieus: „Wat me van Vlaanderen sterk bijgebleven is: de mensen na afloop in de foyer en dat ik merkte dat zij behoorlijk van de kaart waren.” Ook de kinderen die naar speciale voorstellingen kwamen, herinnert hij zich goed. Dat was alleen niet altijd positief. Gert Verhulst: „De kennis van de kinderen over de Tweede Wereldoorlog, dat vond ik nogal ontnuchterend. Daarom moeten we de geschiedenis en dit verhaal blijven vertellen.”

Knipoog-vraag aan de wethouder

Mijntje Pluimers-Foeken was als wethouder van de gemeente Barneveld bij de presentatie aanwezig en gaf aan maar wat trots te zijn. Gastheer Renze Klamer kon het niet laten een vraag te stellen die alles met vooroordelen over het ruim 60.000 zielen tellende Barneveld te maken hebben: „’s Morgens naar de kerk, ‘s avonds naar de musical?” De wethouder reageerde tactisch: „In Barneveld is iedereen vrij om te doen wat hij of zij wil.” Dat is nou net wat er in het verhaal van 40-45, de Musical niét kan.

De kaartverkoop voor 40-45 is gisteren met de presentatie meteen gestart. Gert Verhulst is weer even Gert Verhulst: „Ah, de ticketstand staat inmiddels op vier.”

