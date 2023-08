Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vera Bergkamp deelt afscheidsbrief op sociale media: ‘Kunnen kritieken niet negeren’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp stopt na de aankomende verkiezingen. Ze stelt zich niet meer verkiesbaar voor D66. Op X deelt zij een afscheidsbrief.

Bij de laatste verkiezingen in 2021 stond Bergkamp op plek drie van de lijst. Ze behaalde toen bijna 30.000 voorkeursstemmen. Na de verkiezingen werd ze gekozen tot Kamervoorzitter.

Bergkamp stond als Kamerlid goed bekend, maar kreeg het zwaar als voorzitter. Zo werd haar soms verweten dat ze niet kordaat genoeg optrad tijdens debatten. Bergkamps moeite om het debat in goede banen te leiden werd steeds zichtbaarder, doordat ook het debat zelf verruwde. De komende tijd zal ze zich nog blijven inzetten als voorzitter.

„Het was ‘n voorrecht om meer dan 11 jaar Kamerlid te mogen zijn, waarvan 2,5 jaar als Voorzitter van de Tweede Kamer. Het is tijd voor iets nieuws”, deelt de Kamervoorzitter op X. „Tot aan de verkiezingen zal ik nog alles doen wat in mijn vermogen ligt om de kamer te dienen”, laat Bergkamp weten in een afscheidsbrief die ze deelt op X.

Vertrouwen in politiek laag

Ze laat weten dat het haar pijn doet dat het vertrouwen in de politiek zo laag is. Het doet haar pijn omdat ze ziet hoe hard de Kamerleden werken. „Tegelijkertijd kunnen we de kritieken niet negeren. Nadat de grens qua omgangsvormen in het debat jarenlang was opgeschoven, hebben we gelukkig gezamenlijk een streep in het zand getrokken. Dat moeten we vasthouden.” Ze voegt daaraan toe: „Dat zal zonder mij zijn. Een nieuwe politieke fase breekt aan. Daarom vind ik dat het voor mij nu tijd is voor iets nieuws.”



Lieve mensen, 26 juli jl. heb ik mijn partij @D66 laten weten dat ik mij niet opnieuw kandidaat stel. Het was ‘n voorrecht om meer dan 11 jaar Kamerlid te mogen zijn, waarvan 2,5 jaar als Voorzitter van de Tweede Kamer. Het is tijd voor iets nieuws. Lees hier mijn afscheidsbrief. pic.twitter.com/9X7sDZrQEO — Vera Bergkamp (@Vera_Bergkamp) August 24, 2023

Demissionair minister Rob Jetten laat weten dat hij Bergkamp gaat missen.



Lieve Vera, veel dank voor al jouw werk en inzet voor D66. Je was een gewaardeerd Kamerlid en voorzitter van onze Tweede Kamer. We gaan je missen. https://t.co/wADFN3q3Lj — Rob Jetten (@RobJetten) August 24, 2023

Op X zijn de reacties op het vertrek van Bergkamp veelal negatief en wantrouwend.



Vera Bergkamp neemt ook afscheid. En zal niet meer in de Tweede Kamer te zien zijn, dus ook niet als voorzitter. Zie ik spoken als ik zeg dat zo'n beetje alle mensen die verantwoordelijk waren voor het wanbeleid van de afgelopen zes jaar (Rutte III en IV) het wankele schip… — Hans van Tellingen (@hansvantelling) August 24, 2023



Ook Vera Bergkamp van D66, de slechtste Kamervoorzitter van 2e kamer ooit, stapt op na de verkiezingen! pic.twitter.com/n03wwdh2ZT — Kingfisher voorheen Luc (@LucLujohuad) August 24, 2023

