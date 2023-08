Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cobweb van de makers van It: je ligt in bed en je hoort van binnenuit geklop op de muur…

Je ligt als jochie van 8 in je bed in je net iets te donkere slaapkamer. Elk piepje of kraakje hoor je altijd en laat je schrikken, maar dan is er iets veel engers… Geklop op de muur en komt dat nou van binnenuit, uit de ruimte tussen twee muren in? Welkom bij Cobweb.

Cobweb, oftewel spinnenweb, is een horrorfilm van de producten van It. Die laatste was gruwelen geblazen als kleine Georgie spoorloos verdwijnt. Hij bleek het riool te zijn ingetrokken door die doodenge demonische clown, Pennywise. Op naar Cobweb dus maar voor Metro‘s Filmrecensie van de Week. Of we daarna kunnen slapen, dat zien we dan wel weer.

Treurig in Cobweb: een gepest kind

Ook in Cobweb zien we een jongetje, basisschoolleerling Peter. De 8-jarige is een ogenschijnlijk normaal joch met ijsmuts op het hoofd. Hij krijgt pianoles en – da’s minder – hij wordt gepest op school. Vooral klasgenootje Brian is zijn eeuwige pestkop en dat zorgt voor een treurig zijlijntje in dit verhaal. Het is pijnlijk te zien dat Peter geen vriendjes heeft en daarom de pauzes op zijn school haat. Hij blijft gewoon aan zijn tafeltje zitten.

Waar kleine Peter naast al het gesar ook nog last heeft: hij wordt gekweld door een mysterieus en onophoudelijk geklop vanuit de muur van zijn slaapkamer. Zijn ouders (rollen van Lizzy Caplan en Antony Starr) houden vol dat het zijn verbeelding is, of ratten. Zelfs als hij rond ‘horrorfeest’ Halloween op school een zwarte tekening maakt met daarop ook een angstige jongen in bed en de woorden ‘help me’. Zijn juf Miss Devine, een invalkracht, maakt zich direct zorgen, maar wordt door de vader en moeder ook aan het lijntje gehouden („Peter heeft een overactieve fantasie”). Wat die ouders betreft: aan die moeder merk je meteen ‘dat er iets is’. De vader is een op het oog vriendelijke vent, maar niets is minder waar. Wat een eikel, zullen we alvast maar verraden.

Familiegeheim steekt de kop op

Een horror is niet voor niets een horror, dus Petertje besluit terug te kloppen op diezelfde muur die hij elke avond hoort. Hij hoort een stem van een meisje, dat hem waarschuwt: „Je ouders zijn niet wie je denkt dat ze zijn.” En dan is er nog het verhaal van een ander (?) meisje uit de buurt, dat enkele jaren eerder tijdens Halloween verdween en nooit meer werd gevonden. Peter, jong als hij is en gevoed door de stem of niet, krijgt steeds meer het idee dat er een familiegeheim is. Een verschrikkelijk familiegeheim in dat huis vol geklop dat hij niet meer mag verlaten, omdat hij iets heel ergs heeft gedaan met zijn eeuwige pester.

Metro-winnaars bij speciale horror-night

Metro bezocht Cobweb gisteravond met een aantal gelukkigen die een Metro-winactie hadden gewonnen. Zij mochten een speciale horror-night bezoeken in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Just Entertainment had dat prima voor elkaar, met onder meer spinnenwebben en heel wat pompoenen voor de ingang van de filmzaal.

In het begin van Cobweb wordt een behoorlijke tijd gevuld met slechts de geluidjes in de slaapkamer en Peter in z’n bed. Het levert het eerste wat zenuwachtige gegrinnik op bij de kijkers in de zaal. Misschien gaat de gedachten wel terug naar toen we zelf nog kind waren en je niet tegen enge ‘dingen’ kon die je niet meteen kon thuisbrengen. Voor hen is Cobweb niet meteen een aanbeveling, maar één troost: zo erg als jij in je bedje ooit dacht dat het het zou worden… Nee, onmogelijk. Dit is erger, véél erger.

Cobweb heeft twee helften

Je kunt Cobweb, waarover we qua verhaallijn verder alles lekker in het midden laten, onderverdelen in twee helften. Tja, alles heeft twee helften natuurlijk, maar je gaat een opbouw zien en een deel waarin in het he-le-maal los gaat. Wat Metro betreft is die opbouw waarin relatief weinig gebeurt, misschien wel het spannendste. Maar wie van de nodige slachtpartijtjes houdt waarbij niet elk ledemaat of welk lichaamsdeel dan ook het einde haalt, komt zeker ook aan z’n trekken. Al met al heeft Cobweb in ieder geval een alleraardigst vernuftige verhaallijn.

Oh, waarom deze horror eigenlijk ‘spinnenweb’ heet? Dat mag je zelf gaan uitvinden.

Beoordeling uit 5: 3,5

