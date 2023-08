Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vindicat-gebouw ontruimd en studenten onwel tijdens introductieweek

De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft de introductietijd gisteravond stilgelegd. De sociëteit van de vereniging is ontruimd nadat tientallen studenten onwel werden.

Tijdens de eerste avond van de introductietijd kregen zo’n tien aankomende leden klachten als hoofdpijn en flauwvallen. Volgens Vindicat kwam dat door de hitte in het pand. Er zijn tien tot vijftien mensen onwel geworden door de warmte. Eén van de leden moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Vanwege de drukte zijn meerdere hulpdiensten zoals brandweer, politie en boa’s ingezet, meldt RTV Noord.

Vindicat-gebouw ontruimd

Het pand is ontruimd en binnen zijn CO2-metingen door de brandweer uitgevoerd. „We hebben wel wat verhoogde waardes gemeten, maar niet anders dan normaal als veel mensen in een ruimte hebben gezeten”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen RTV Noord.

Vindicat onderzoekt hoe de studenten aan de klachten zijn gekomen. Tot die tijd ligt de introductietijd stil.

Vorige week was de traditionele KEI-week in Groningen, dat is de traditionele aftrap voor nieuwe studenten in de stad. Traditioneel volgen in de weken daarna de introductieweken van studentenverenigingen zoals Vindicat.

Vindicat kwam de afgelopen jaren vaker in opspraak. In maart 2023 werden voorbijgangers vanaf het balkon van de sociëteit uitgescholden en bekogeld met bier. En twee jaar geleden werden tijdens een studentenfeest de ME ingezet omdat het feest zo uit de hand liep, ook zijn er toen drie Groningse stadsbussen vernield. Ook kwam de vereniging in opspraak vanwege verschillende bangalijsten. In oktober 2018 ontstond er een vechtpartij bij Vindicat, waarna het slachtoffer aangifte deed.