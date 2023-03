Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rapper Boef haalt uit naar huilende Dennis Schouten: ‘Iedereen belachelijk maken, en dan zelf janken’

Dennis Schouten heeft gisteren in de aflevering van Roddelpraat voor het eerst een boekje opengedaan over het steekincident in Enschede van afgelopen weekend. Hij hield het daarbij niet droog. Rapper Boef toont weinig medeleven voor de presentator. Hij vindt dat de Roddelpraat-makers zelf altijd vooraan staan „om mensen uit te lachen om hun ellende”.

Schouten werd vrijdagnacht in zijn gezicht gestoken met een mes in de bar Aspen Valley. Volgens hem gebeurde dat zonder reden. De presentator deed aangifte. En dat is niet eens het enige wat aan de hand is, want Schouten deed deze week ook aangifte van laster en smaad tegen zijn ex, Natasja Dragic. De afgelopen maanden verschenen er verschillende video’s, onder meer op Dumpert, waaruit zou blijken dat Schouten contact zou hebben met jonge meisjes (al geloofden weinig mensen dat de beelden echt zijn). Volgens Schouten zou Dragic hierachter zitten. Zij vuurde de afgelopen tijd serieuze beschuldigingen richting de presentator.

Schouten schreef gisteren al op zijn Instagram dat hij naar het buitenland vertrekt. Het „knip- en-plakwerk”, zoals Schouten het noemt, heeft voor hem persoonlijk inmiddels grote gevolgen. Hij schrijft dat er ‘pedohunters’ bij hem aan de deur stonden. Volgende week neemt juicekoningin Yvonne Coldeweijer zijn plek bij Roddelpraat over.

Schouten geëmotioneerd in Roddelpraat

De 27-jarige Schouten vertelt in de aflevering dat hij voortaan in het weekend twee keer nadenkt waar hij naartoe gaat en dat hij al dagen slecht slaapt van het incident. „Ik weet dat we zelf ook over alles en iedereen lullen, maar ik beticht mensen niet van strafbare feiten waardoor dit soort dingen kunnen gebeuren”, zei een geëmotioneerde Schouten, die daarmee doelt op beschuldigingen aan zijn adres. „Ik kan dat nergens terugvinden. Ik heb dat nooit zo gestuurd. Dat is nooit en te nimmer door mij gestuurd.”

De presentator vertelt dat hij in de bar werd lastiggevallen door twee mannen. Toen hij hen verzocht te stoppen, werd hij naar eigen zeggen tegen de grond geslagen. Later hoorde Schouten van een vriend pas dat hij ook was gestoken met een mes, maar dat had hij niet gevoeld. „Ik ken ze niet, ze zijn ook nog niet opgepakt”, vertelt Schouten, wanneer zijn Roddelpraat-collega Jan Roos vraagt wie de mannen waren. „Ik kan niet precies vertellen waarom ik in mijn gezicht ben gestoken, dat is mij niet verteld. Ik weet het niet.”

De politie heeft het incident bevestigd en doet onderzoek naar de mishandeling. De Roddelpraat-maker zegt echter dat de camerabeelden van Aspen Valley nog niet zijn opgevraagd door de politie.

Rapper Boef

Boef haalt in een reactie onder een Instagram-bericht van Cestmocro over het incident uit naar Schouten. „Iedereen belachelijk maken, en dan zelf janken”, schrijft de rapper. Roddelpraat deelde zijn reactie vervolgens op hun eigen website. Hier reageerde Boef vandaag weer via Instagram op. „Kijk nu willen me ze proberen te framen, maar dat gaat niet lukken zolang ik mijn eigen bereik heb. Ik keur iemand in zijn gezicht steken absoluut niet goed, maar ik heb het erover dat je niet moet janken als je zelf lacht om mensen hun ellende.”

In een zelf opgenomen filmpje licht hij het verder toe. „Jullie van Roddelpraat maken heel goed gebruik van vrijheid van meningsuiting. Mijn geloof wordt constant beledigd, er wordt constant om gelachen. Als je kunt lachen, moet je ook incasseren. Al die grappen die hierop volgen moet je ook kunnen incasseren. Dat is waarom ik lach. Ik wil niemand gestoken, geschoten of vermoord zien worden. Geweld keur ik af. Maar ik lach zeker als ik jou zie janken, gap.”