Dennis Schouten vertrekt naar buitenland na ‘pedo’-beschuldigingen: ‘Ik ben helemaal leeg’

RoddelPraat-gezicht Dennis Schouten (27) is inmiddels in een ingewikkelde situatie verwikkeld geraakt. Zijn ex beschuldigt hem van ‘pedofiele neigingen’ en Schouten probeert die geruchten uit de lucht te krijgen. Maar inmiddels verschenen er ‘pedohunters’ aan zijn deur en vertrekt hij naar het buitenland.

De afgelopen maanden verschenen er verschillende video’s, onder meer op website Dumpert, waaruit zou blijken dat Dennis Schouten contact zou hebben met jonge meisjes. Al geloofden maar weinig mensen dat de beelden echt waren. „Leuk knip- en plakwerk”, schreef iemand al.

Rel tussen Dennis Schouten en ex-vriendin

De bron achter deze aantijgingen blijkt Schouten zijn ex-vriendin Natasja Dragic te zijn. Zij vuurde de afgelopen tijd serieuze beschuldigingen richting Schouten. Dragic claimt namelijk dat zij zelf minderjarig was toen zij en Schouten een relatie kregen. Iets wat Schouten ontkent. Inmiddels haalden de twee behoorlijk naar elkaar uit via social media en blijkt de boel, voor Schouten, te zijn geëscaleerd.

Naar het buitenland

Schouten schrijft vandaag op zijn eigen social media dat hij naar het buitenland vertrekt. Waarom? Het „knip- en-plakwerk”, zoals Schouten het noemt, heeft voor hem persoonlijk inmiddels grote gevolgen. Hij schrijft dat er ‘pedohunters’ bij hem aan de deur stonden. En de presentator vertelt bang te zijn in z’n eigen huis. Voor hem reden genoeg om Nederland te ontvluchten. „Na de RoddelPraat-uitzending van vandaag vertrek ik naar het buitenland. Ik ben helemaal leeg”, aldus Schouten.

De RoddelPraat-presentator verwijt zijn ex dat zij hem al een tijd probeert te „beschadigen via alle vormen van het internet”.

Aangiftes

Volgens Dragic liegt Schouten en volgens Schouten liegt Dragic. De kwestie zou inmiddels aan de politie zijn overgedragen. Schouten deed aangifte van laster en smaad tegen zijn ex. Zij deed overigens ook aangifte tegen Schouten. „De waarheid achterhalen is nu aan de politie. Ze hebben het bestand en ik laat me niet bang maken door je aangiftes met je laster en smaad”, aldus Dragic.

Het zit Schouten de afgelopen tijd behoorlijk tegen. Zo werd hij namelijk vrijdagnacht in zijn gezicht gestoken tijdens het uitgaan. In een bar in Enschede viel iemand hem zonder aanleiding aan. Ook hiervan heeft hij aangifte gedaan.