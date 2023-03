Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dennis Schouten gaat in op rel met ‘jonge meisjes’ en geeft zijn ex de schuld

Dennis Schouten is ingegaan op de zogenaamde gelekte video’s die op het internet circuleren, waarin hij met verkeerde bedoelingen ‘jonge meisjes’ zou benaderen. Volgens hem is er niks van waar. „Leugens”, zo zegt hij.

Hij weet wie er achter de filmpjes zit. Dat is zijn ex, zegt hij in een Instagram-post. „Vandaag heb ik een melding gemaakt bij de politie. Deze zal worden omgezet in een aangifte. Woorden schieten te kort om uit te leggen hoe intens verdrietig deze dagen zijn”, laat hij weten. Het zijn inderdaad niet de vrolijkste dagen voor de Roddelpraat-maker, want afgelopen weekend werd hij nog in zijn gezicht gestoken.

De afgelopen maanden verschijnen er verschillende video’s waarin Dennis Schouten contact zou hebben met jonge meisjes. Zo verschenen er gisteren nog een video en screenshot op videosite Dumpert, die dat zouden bewijzen. Al geloofden maar weinig mensen dat de beelden echt waren. „Leuk knip- en plakwerk”, schreef iemand al.

Dennis Schouten: ‘Word bedreigd vanwege deze leugens’

Nu heeft ook Dennis Schouten op de aantijgingen gereageerd. Hij geeft zijn ex de schuld. „Natasja Dragic probeert mij nu al enkele maanden te beschadigen via alle vormen van het internet. Nieuwssites, Instagram, Facebook en TikTok. Ik ben zelf een bekend persoon, ik maak(te) programma’s op YouTube, televisie en radio. Hierdoor schaadt dit enorm mijn reputatie en word ik bedreigd vanwege deze leugens.”

Hij zegt dat de aantijgingen begin januari begonnen. „Toen heeft Natasja een video op TikTok geplaatst, vol met leugens.” Hij doelt op een video waarin zijn ex hem ervan betichtte dat hij met haar flirtte terwijl ze minderjarig was. Ze was op dat moment 17 jaar oud, zei ze. Bovendien toonde hij ook interesse in andere minderjarige meisjes, vertelde ze.

‘Ze vertelt zonder bewijs dat ik met verkeerde bedoelingen jonge meisjes benader’

Dat klopt niet, zegt Schouten. „Ze was toen geen 17, maar 18. Sterker nog: ze werd tijdens onze relatie 19.” Hij gaat verder: „Ik heb Natasja verzocht via WhatsApp dat ze hiermee moet stoppen, omdat ze leugens over mij deelt. Ze besloot mij toen te blokkeren.”

Een dag later deelde zijn ex een nieuwe video op TikTok. „Waarin ze zonder bewijsvoering vertelt dat ik met verkeerde bedoelingen jonge meisjes benader. Zo zouden veel jonge meisjes haar hebben bericht en zegt ze op zoek te zijn naar kanalen die deze verhalen willen delen.”

Maar dat is haar niet gelukt, weet Dennis Schouten. Van Shownieuws tot RTL Boulevard, ‘al die media hebben besloten om niet met dit verhaal te doen’. Maar gisteren kwamen dus toch al dan niet geknutselde beelden naar buiten via Dumpert.

Ex van Dennis Schouten reageert

Natasja Dragic heeft op Instagram gereageerd op de beschuldigingen van Dennis Schouten. „Wat kan jij liegen en mensen zwart maken”, schrijft ze. „De waarheid achterhalen is aan de politie. Ze hebben het bestand en ik laat me niet bang maken door je aangiftes met je laster en smaad, zoals je hoopt bij veel van de andere meiden… Ik heb ook aangifte gedaan.”