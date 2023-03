Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Jinek legt Jesse Klaver en Attje Kuiken vuur aan de schenen: ‘Strijd tussen links en rechts is een farce’

Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) schoven gisteravond aan bij Jinek om over hun samenwerking en plannen te vertellen. Presentatrice Eva Jinek was hierin uiterst kritisch. Volgens haar is de strijd tussen links en rechts een ‘farce’.

GroenLinks en PvdA zijn een intensieve samenwerking aangegaan. Zij hopen hiermee de rechtse macht te doorbreken.

Over samenwerking tussen GroenLinks en PvdA in Jinek

Presentatrice Eva Jinek maakt de vergelijking met een liefdesrelatie, waarbij je in het begin alles met een roze bril bekijkt en pas later de minpuntjes zichtbaar worden. „Wat is het dingetje bij Attje waarvan je denkt: hè, dit wist ik niet toen we hieraan begonnen?”, vraagt ze aan Klaver. „In alle eerlijkheid: de samenwerking begon natuurlijk best een beetje hobbelig, omdat Lilian Ploumen ineens afscheid nam. Toen moesten we in één keer met elkaar samenwerken. Maar eigenlijk vond ik Attje vanaf het begin af aan super ontwapenend. Ze zei: ik ben fractievoorzitter geworden en dat zag ik niet aankomen. Geef me heel even de tijd om hieraan te wennen. Het vertrouwen is daarmee met de week gegroeid, dus het was niet één grote liefde die minder werd. De politieke liefde werd juist meer.”

Kuiken sluit zich hierbij aan. Toch is het niet altijd alleen maar rozengeur en maneschijn. „Het is niet altijd makkelijk, want soms wil Jesse iets vandaag doen en dan zeg ik: hoe dan?” Jinek schetst een beeld van de twee politici: Klaver als idealistisch met dromen, Kuiken die meer op de uitvoerbaarheid let. „Ik ben nuchter en daar ben ik trots op”, bevestigt Kuiken. „Jesse is gewoon heel erg bevlogen en actiegericht. Dat vind ik ook fijn, want dat motiveert ook. Ik ben iets meer nuchter: hoe gaan we dat dan doen?” Grappend: „Verder is hij ook irritant omdat hij kan klussen en koken houdt.”

‘Voorheen partijen die elkaar voortdurend afvielen’

Jinek vraagt zich af wat de kiezer met de samenwerking opschiet. „Wat je voorheen kreeg, waren partijen die elkaar voortdurend afvielen. Dat waren ook linkse partijen die het kleine verschil zochten, met als resultaat dat de VVD al dertien jaar de grootste partij is en het voor het zeggen heeft in dit land.” Volgens hem zijn er te veel partijen. „Toen ik in de Tweede Kamer kwam, hadden we geloof ik tien partijen. Inmiddels zijn het er twintig en het lijkt alsof er ieder jaar een nieuwe partij bijkomt. Wij gaan met elkaar samenwerken omdat het belangrijk is om een blok te vormen tegen rechts.”

Jinek kaart aan dat de partijen op dit moment één zetel minder hebben dan vier jaar geleden. „Dat laat zien dat het spannend is, want we zitten de VVD op de hielen. En ik ben ervan overtuigd dat we de grootste kunnen worden”, antwoordt Kuiken. Jinek is fel: „Dit is wel een hele mooie draai aan wat ik zeg. Ik zeg dat je één zetel minder hebt.” Kuiken: „Ik hoorde je wel. Maar het gaat er toch niet over waar we nu staan. Iedereen gaat nu zo langzamerhand de debatten volgen. Ik geloof in onze boodschap, omdat ik echt denk dat Nederland wel klaar is met huidige beleid en met Mark Rutte. Daar is ook wel een reden toe als we crisis op crisis zien.”

Debat bij Jeroen Pauw

Aanstaande zondag gaat het ‘linkse blok’ in debat met het ‘rechte blok’ bij Jeroen Pauw. „Het is een uitermate interessant debat”, vindt Klaver. „De vraag is: gaan we linksom of gaan we rechtsom?” Vervolgens gaat Jinek er met een gestrekt been in. „Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar, heeft het kabinet Rutte zestig wetten voorgelegd. Daarvan heeft links in 75 procent van de gevallen die wetten er doorheen gekregen. Om dan aan de kiezer en de kijkers voor te schotelen alsof het een strijd op leven of dood is tussen links en rechts die elkaar bestrijden, terwijl ze de afgelopen vier jaar zo intensief hebben samengewerkt. Dat is natuurlijk een farce. Dit is niet een strijd. De VVD heeft heel veel baat bij een sterk links blok dat het afgelopen jaar 75 procent van de wetten er doorheen heeft gekregen, want anders moeten ze over rechts. Over rechts kunnen ze het helemaal niet eens worden met BBB en JA21 over klimaat en stikstof. Ze willen het veel liever met jullie doen. Als ze het over rechts moeten doen, dan kunnen ze D66-idealen niet meer bewerkstelligen en dan klapt het kabinet. Zij hebben jullie helemaal nodig, dus dit is een soort valse tegenstelling.”

Je kunt Jinek terugkijken via RTL XL.