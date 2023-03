Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis moet dwangsom van een miljoen euro betalen

Realityster Peter Gillis moet als eigenaar van de Oostappen Groep een dwangsom betalen van één miljoen euro. Die werd hem vandaag door de gemeente Peel en Maas (Limburg) definitief opgelegd voor de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse dorp Baarlo. De gemeente wees een bezwaar van Gillis tegen de dwangsom af. Hij kan tegen de beslissing van de gemeente wel nog bij de rechtbank in beroep gaan.

Vorig jaar wilde Gillis de dwangsom al niet betalen en ging daarom in bezwaar. Wat toen weinig effect had.

Dwangsom voor Peter Gillis

Bovenop deze dwangsom heeft de gemeente opnieuw een last onder dwangsom opgelegd van 300.000 euro, omdat Gillis nog steeds arbeidsmigranten zou huisvesten in De Berckt. Dat bedrag kan verhoogd worden tot 1,2 miljoen euro, als Gillis in gebreke blijft, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ook hier kan Gillis bezwaar tegen maken. „De eerdere dwangsom had niet het gewenste effect”, zei de woordvoerder van de gemeente. „Daarom is het nieuwe bedrag verhoogd van 250.000 naar 300.000 euro. Dat kan maximaal vier keer gebeuren, na elke controle wanneer blijkt dat hij nog steeds in overtreding is. De hele procedure begint weer van voren af aan.”

Gillis, bekend van het SBS-programma Massa is Kassa, liet eerder weten de arbeidsmigranten te willen huisvesten op een plek naast de camping, maar de gemeente wees een verzoek daartoe af. Dat gebeurde na toetsing op integriteit volgens de Bibob, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Volgens de gemeente bestaat het risico dat de vergunning gebruikt zal worden om vermoedelijk illegaal verdiend vermogen te benutten en mogelijk strafbare feiten te plegen.

Geen vergunning

Om een soortgelijke reden weigerde de gemeente Valkenburg vorig jaar een vergunning voor Gillis voor een camping daar. Ook de vergunningaanvraag voor een camping van Gillis in Soerendonk (Brabant) sneuvelde op een Bibob-onderzoek. Verder legde de gemeente Asten Gillis een dwangsom op voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Uit eerder onderzoek door het AD eind vorig jaar bleek dat voor vijf van zijn negen vakantieparken sluiting dreigt.