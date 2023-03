Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas reageert geërgerd op ‘vreemde bemoeienis’ Diederik Samsom over gedwongen uitkoop boeren

Caroline van der Plas eist opheldering na het nieuws dat Diederik Samsom zou hebben gehamerd op een gedwongen uitkoop van boeren. De BBB-leidster vindt het maar een ‘vreemde bemoeienis’.

Voormalig PvdA-leider Samsom zou namens de Europese Commissie Nederland hebben geadviseerd om een deel van de boeren te verplichten zich te laten uitkopen. Dat meldden NOS en onderzoeksplatform Follow the Money vanochtend na het inzien van documenten.

Samsom is kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans. In een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zou hij de uitspraak hebben gedaan. Naar verluidt zei hij over de stikstofproblemen „dat Nederland met de auto vol de vangrail is ingereden en dat bijsturen niet meer helpt.”

Van der Plas: ‘Hij is niet eens een gekozen volksvertegenwoordiger’

Van der Plas wil hier nu duidelijkheid over. „Zojuist hebben Thom van Campen (VVD) en ik, ook namens JA21, de minister gevraagd om de Kamer binnen een week een reactie te sturen over deze vreemde bemoeienis van Diederik Samson, die niet eens een gekozen volksvertegenwoordiger is”, schrijft Van der Plas op Twitter. Ook Geert Wilders (PVV) hekelt de actie. „Ongekozen PvdA-mastodont Diederik Samsom wil Nederland helemaal afbreken vanuit de Brusselse achterkamertjes. Wat verlang ik naar een nexit.”



Verplichte uitkoop van boeren

Verplichte uitkoop van boeren ligt politiek gevoelig. De BoerBurgerBeweging (BBB), die vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen een monsterzege behaalde, wil er absoluut niet aan meewerken. En ook een groot deel van de Tweede Kamer voelt er niets voor. Verplichte uitkoop wordt in het door stikstofminister Christianne van der Wal ingezette beleid alleen als allerlaatste optie gezien.

De Europese Commissie ziet gedwongen uitkoop wel als het antwoord op de stikstofcrisis. Verplichte uitkoop stuit mogelijk op minder zware juridische bezwaren dan vrijwillige uitkoop. Uitkoop van boeren waarvoor overheidsgeld wordt gebruikt, is mogelijk in strijd met de Europese staatssteunregels. Volgens ingewijden in Brussel is steun voor de uitkoop van boeren wel mogelijk, maar is er een verschil in de procedure als het om vrijwillige of verplichte uitkoop gaat.

Europese Commissie

De Europese Commissie gaat formeel niet over de wijze waarop Nederland zijn stikstofdoelen haalt. Hoewel Brussel wel controleert of lidstaten zich aan Europese regels houden, is het voor een groot deel aan de landen zelf om te bepalen hoe ze hieraan voldoen. De Europese Commissie kan daarbij wel advies geven.

Vicevoorzitter Timmermans ontkent in een reactie dat de Europese Commissie aandringt op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren om uit de stikstofcrisis te komen. Volgens Timmermans, die in de commissie verantwoordelijk is voor het Europese klimaatbeleid, heeft de commissie Nederland wel gewezen op „de gevolgen van mogelijke beleidskeuzen in relatie tot Europese wet- en regelgeving. Het is geheel aan Nederland voor welke oplossing wordt gekozen.”