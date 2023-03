Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dassen maken het leven van treinreizigers zuur en dat is niet zomaar opgelost: ‘Verhuizen niet uit zichzelf’

Fanatiek gravende dassen bij en onder het spoor bezorgen treinreizigers flink wat hoofdpijn. De beestjes weten het treinverkeer in delen van het land plat te leggen. Ook spoorbeheerder ProRail zit ermee in zijn maag, want aan het oplossen van het ‘dassenprobleem’ blijken nog flink wat haken en ogen te zitten.

Volgens spoorbeheerder ProRail zitten er op veertig locaties in met name het oostelijke deel van het land dassen bij en onder het spoor. Vooral in het Friese Molkwerum en het Brabantse Esch is de situatie zorgelijk. Hier rijden momenteel geen treinen, omdat er wordt gevreesd dat het spoor verzakt door de dassen.

Gisteren werd bekend dat het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel stilligt, als gevolg van de dassenburchten bij Esch. Het traject Den Bosch-Boxtel-Eindhoven is een belangrijke verbinding in het Nederlandse spoornet. Er rijden zeker tot volgende week dinsdag geen treinen. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven, met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.

ProRail over maatregelen tegen dassen

Aangezien de das een beschermde diersoort is, kan ProRail niet zomaar maatregelen nemen. De spoorbeheerder heeft gisteravond een vergunning aangevraagd om de dassen die onder het spoor bij Esch hebben gegraven, te kunnen weghalen. „Maar voordat er weer treinen over het spoor kunnen rijden, zijn we zomaar een aantal weken verder”, zegt de spoorbeheerder tegen NU.nl.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, volgt er volgens ProRail nog een hele procedure. „De dassen moeten dan nog worden gemotiveerd om zich te verplaatsen. En die verhuizen niet uit zichzelf”, zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas tegen de website. „Daar krijgen de dieren een week tot twee weken de tijd voor.”

Als de dassen de burcht hebben verlaten, kan ProRail beginnen met graven. Omdat ze hierbij toch nog dieren kunnen tegenkomen, moeten ze voorzichtig te werk gaan. Na het vernietigen van tunnels en kamers moet het spoor worden gerepareerd. Ook moeten er hekken worden geplaatst om te voorkomen dat de dassen terugkeren.

Reacties van Rover en NS

Reizigersorganisatie Rover pleit vandaag dat de dassen die zorgen voor problemen in het treinverkeer direct worden verplaatst. „De Flora- en Faunawet biedt voor dringende redenen wel de mogelijkheid voor een ontheffing voor het verplaatsen en verstoren van dassen”, zegt Rover. „Nu twee spoorlijnen zijn ondergraven en het treinverkeer daar is stilgelegd, is deze dringende reden zeker aanwezig.”

Rover wil dat ProRail in het vervolg voorkomt dat dassen bij en onder het spoor terechtkomen. „Met een generieke ontheffing zou ProRail preventieve maatregelen mogen nemen, zoals het plaatsen van rasters. Maar dat moet wel gebeuren voordat dassen zich definitief op een locatie vestigen.”

Volgens Rover moeten reizigers in Brabant nu overstappen in zowel Den Bosch als Tilburg. De organisatie vraagt de NS te kijken naar andere oplossingen. De NS liet al weten dat er tijdens de spits extra treinen worden ingezet en dat er ook langere treinen rijden. Hoewel het vanochtend druk was, hoefden er volgens een woordvoerder geen reizigers op de perrons achter te blijven. „Het zal absoluut voor drukte zorgen, we kunnen het niet 100 procent opvangen, maar vooralsnog gaat het wel goed.”

De extra reistijd is gemiddeld een half uur tot een uur. Reizigers krijgen het advies in de reisplanner te kijken. „Die extra treinen die nu rijden kennen mensen niet. Het is slim in de reisplanner te kijken, want daar staan ze wel in.”