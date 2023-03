Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Accijns op benzine wordt weer hoger: dit ga je meer betalen

De accijnzen op benzine, diesel en lpg worden vanaf 1 juli weer verhoogd, en dat betekent dat je meer gaat betalen aan de pomp.

Vorig jaar schoten de brandstofprijzen fors omhoog nadat Rusland besloot van Oekraïne een slagveld te maken. De oorlog zorgde ervoor dat bij sommige tankstations meer dan 2,50 euro per liter Euro 95 betaald moest worden.

Dit ga je meer betalen door de accijnsverhoging op benzine

De overheid greep in en verlaagde vanaf 1 april 2022 de accijnzen op benzine, diesel en lpg. Dat feest is vanaf 1 juli dit jaar voorbij. De Nederlandse overheid noemt het dan ook geen accijnsverhoging, maar liever ‘het afbouwen van een accijnsverlaging’.

Iedereen die weleens aan de pomp staat, zal dit gaan voelen in zijn portemonnee. De overheid int nu 650,71 euro per duizend liter benzine, vanaf 1 juli wordt dat 789,10 euro per liter. Dat betekent dat je per liter benzine bijna 14 eurocent meer zal gaan betalen.

Rekenend met de gemiddelde brandstofprijzen van begin maart, zou de benzineprijs uitkomen op 1,95 euro per liter benzine.

Zoveel ga je meer betalen voor diesel en lpg

Ook de belasting op diesel en lpg gaat weer stijgen. Voor diesel zal je vanaf juli een kleine 10 eurocent per liter meer betalen. Lpg zal per liter zo’n 6 eurocent duurder worden. Dit lijkt weinig, maar die 6 eurocent betekent een stijging van 7,2 procent van de huidige lpg-prijs.

Dat is meer dan de 5,7 procent prijsstijging voor diesel. Benzinerijders worden met een prijsstijging van 7,7 procent (gerekend met de prijzen op moment van schrijven) het hardst aangepakt. Of zij werden afgelopen jaar het meest gematst, maar net hoe je het bekijkt.

Dit bedrag krijgt de overheid per liter benzine

Er gaat echter meer dan die accijnzen richting het laatje van de overheid. Brandstofprijzen bestaan uit het winnen, raffineren en transporteren van olie en gas, om er vervolgens benzine, diesel en lpg van te maken, dat overigens ook weer getransporteerd moet worden.

Daar komen de accijnzen bij op en dan moeten er ook nog kosten voor tankstations bij opgeteld worden. Denk daarbij aan huur, materiaalkosten en salarissen. Over dit alles wordt vervolgens 21 procent btw gerekend.

Stel dat je vanaf deze zomer voor een liter benzine 1,95 euro aan de pomp betaalt, dan gaat daarvan net iets minder dan 1,20 euro rechtstreeks naar de Nederlandse staat.