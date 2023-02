Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oya Lélé van K3 in een nieuw jasje, een remake die je nooit had verwacht

Kris Kross Amsterdam heeft vandaag samen met rapper Donnie en Roxeanne Hazes en nummer uitgebracht dat je misschien nooit had bedacht. De bekende Nederlanders hebben de K3-klassieker Oya Lélé’ namelijk in een nieuw jasje gestoken.

De artiesten kwamen samen voor het nieuwe programma Tulpen uit Antwerpen, dat later dit jaar te zien is in Nederland (RTL 4). Het gaat om hetzelfde programma waarover deze week ophef ontstond, omdat nummers van Marco Borsato er verboden zijn om te zingen.

Oya Lélé precies 20 jaar oud

„Toen Tulpen uit Antwerpen ons vroeg of wij een Vlaams nummer wilden bewerken, wisten we eigenlijk direct dat dit de grote kans is om met het bekende K3-hit Oya Lélé aan de slag te gaan”, laat Kris Kross Amsterdam weten. De remake van K3’s Oya Lélé is voor de heren de opvolger van de grote hit Adrenaline met Ronnie Flex en Zoë Tauran, die inmiddels meer dan twintig miljoen keer gestreamd is en wekenlang in de Top 40 stond.

Oya Lélé kwam in 2003 uit en is dit jaar dus precies twintig jaar oud. Niet schrikken, dit is de remake van K3!

De muzikale spelshow is een zoektocht gestart naar dé Nederlandstalige covers van 2023. De Nederlandse sterren proberen in het Belgische programma de sterren van de hemel te zingen. We moeten nog even wachten op de uitzendingen, maar we kunnen binnenkort wel genieten van de liedjes die de Nederlandse beroemdheden zingen.

Samenwerking met ruig en melodisch

„Samen met Roxeanne haar ruige, ongepolijste sound en Donnie met zijn melodische flow waren we uiteindelijk de perfecte match om deze song uit zijn kinderschoenen te tillen”, meldt Kris Kross Amsterdam. Niet alleen de heren zijn te spreken over de collaboratie. Roxeanne Hazes is ook erg tevreden met de samenwerking: „De allereerste keer dat een K3-liedje bewerkt wordt en er dan zoiets van maken, ik ben er trots op.”

Donnie – Metro sprak hem afgelopen zomer over zijn eigen album, laat weten dat hij het een toffe ervaring vond om mee te doen aan het programma. „Het is een mooie kans om zo deze enorme K3-hit met Roxeanne en Kris Kross Amsterdam een eigen draai te geven.”

Kris Kross Amsterdam had in 2022 een muzikaal topjaar. Met het nummer Vluchtstrook met Antoon en Sigourney K, scoorde het trio een dubbelplatina-hit. Het werd de grootste Nederlandstalige hit van vorig jaar. Roxeanne Hazes gaat, na een windstille periode, weer op tournee. De zangeres bracht onlangs haar nieuwe single Ik Ben Vrij uit.