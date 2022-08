Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rapper Donnie over vierde album: ‘Dit is een klassieker in wording, haha’

Rapper Donnie: „Mensen moeten mij zien als een legende en ik denk dat dat gaat lukken.” Een zin die Donald Scloszkie, zoals hij echt heet, op weg naar zijn nieuwe album Vader/Strijder zonder blikken of blozen uitsprak. Echter, hij heeft bij zulke woorden altijd iets van een ondeugend lachje op het gezicht. Is een uitermate vriendelijk en beschaafd type en alweer ruim twee jaar een toegewijde vader van een zoon (met een tweede in september op komst). Tijd voor een interview.

Vandaag is het dubbel feest, want het genoemde Vader/Strijder ziet het levenslicht. En hij is jarig! Rapper Donnie blaast 28 kaarsjes uit. Reden genoeg voor Metro om bij de Amsterdammer aan te schuiven, op een zonovergoten terras in zijn stad. Naast hem op de bank een ouderwetse helm – ‘een potje’ – en voor zijn neus een flink glas… aardbeienlimonade.

Rapper Donnie, Leipie van het Plein

Hier zit een man die al weer acht (!) jaar geleden zijn debuut Leipie van het Plein uitbracht. De tijd gaat snel nadat hij ooit ‘chef bitterbal’ in filmmuseum Eye was. Veel, zo niet alles wat hij maakte veranderde in goud. Van torenhoge streamingcijfers van al zijn muziek, tot aan zelfs het kookboek Snacks & snelle happen bereid door De Fenomeen en het tv-programma Donnie Aan De Kook op NPO 3 aan toe.

Vierde album rapper Donnie

Na Mannelogie, BFMJT en Door Het Licht is Vader/Strijder het vierde album van rapper Donnie. Want ja, februari 2020 – de maand dat Nederland werd overvallen door corona – was voor Donnie juist een tijd van geluk. De artiest en zijn vriendin werden de ouders van Odín. Maar het muzikantenleven bleef ondanks zijn zoon roepen. Daarom klinken er weer woorden over Vader/Strijder om een grote glimlach bij op te zetten: „Dit album is een klassieker in wording.”

Grootspraak voordat fans ook maar één noot gehoord hebben, dus. Maar over zichzelf zei hij vijf jaar geleden in een interview met Metro ook: „Ik ben geen gimmick. Ik ben juist de definitie van jezelf zijn. Dat is Donnie én rapper Donnie.” Opvallend, in 2022 verscheen die uitspraak in een persbericht over Vader/Strijder opnieuw. Hieronder zie je het titelnummer van het album:

Over dat ‘een klassieker’ kan Donnie zelf ook lachen, maar hij is, na een slok van zijn limonade, oprecht trots op wat hij allemaal weer heeft gecreëerd. „Vader/Strijder vind ik een heel leuke en vooral nostalgische plaat geworden. Helemaal terug naar de bron en dat past wel bij de producer natuurlijk, hahaha.” Rapper Donnie doelt op Bas Bron, ook de man achter alle beats van De Jeugd van Tegenwoordig. Met Bron werkte hij al vaker samen (‘dertig, veertig nummers denk ik’) en met de leden van ‘De Jeugd’ op Vader/Strijder ook. Beetje Meer, een zeer aanstekelijk nummer ondervond de Metro-verslaggever, maakte hij met Vjèze Fur. En Wham is een samenwerking met Faberyayo en Willie Wartaal.

Jeugd van Tegenwoordig hulp bij stotteren

„Mijn broer draaide thuis en bij onze oma altijd Extince, Opgezwolle en De Jeugd van Tegenwoordig”, verklaart vrolijke Don. „Zo hoorde ik Watskeburt?! Vroeger stotterde ik heel erg. Tegen de logopedist vertelde ik dat ik niet stotterde als ik met De Jeugd mee rapte. Dat had te maken met taal die voorgeprogrammeerd is ofzo, ademhaling en het middenrif. Ik was een jaar of 10, 11. Mijn broer studeerde geneeskunde en werd cardioloog, maar ik ging rappen.”

„Ik schreef de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig letterlijk uit, soms ook van Extince. En dan ging ik de rijmwoorden markeren met een stift. Tot op van de dag doe ik dat markeren nog steeds, ben altijd bezig met rijmwoorden. Ik kan overal door geïnspireerd raken, misschien ook wel van dit interview. Ja, altijd maar rijmen. Mijn frituur staat in de schuur. Niet alleen omdat het dan aangenamer in huis is, maar vooral omdat het rijmt. In die schuur maak ik ook elke dag een liedje.”

🎤 Rapper Donnie en titels Rapper Donnie werd op 5 augustus 1994 als Donald Scloszkie geboren uit een Zweedse vader en een Nederlandse moeder. Hij treedt op op de grootste festivals als Pinkpop (talloze bezoekers droegen destijds zijn snelle plangabril onder hun roze Pinkpop-petje), Lowlands, Eurosonic Noorderslag en de Zwarte Cross. Hij draait zijn hand echter ook niet om voor iets als TROS Muziekfeest op het Plein. Waarmee Donnie opvalt, zijn de titels van zijn songs. Denk aan Barry Hayze, 180 Linkerbaan (met zijn dartsheld Raymond van Barneveld), Frans Duits, Bieber van de Kroeg, Knalplanga en Frikandelbroodje.

Rapper Donnie zocht een uitlaatklep

Rapper Donnie begon aan Vader/Strijder tijdens de eerste coronazomer, toen zijn zoon er nog maar net – sinds de mooie datum 2-2-20 – was. „Bas Bron belde mij, want door de tijd zochten we een uitlaatklep. Toen besloten we: dit moet een nostalgische plaat worden. Nummers van Bas en mij ontstaan tijdens chill-sessies. We praten gewoon met elkaar. Bas is honderd keer beter dan ik, maar hij raakt wel geïnspireerd door dingen die ik zeg of de vibe die we tijdens zo’n sessie hebben. Dan heeft hij er zo een vette beat uit.”

„We geven één-tweetjes en dan is het voor mij al rappend scoren. Ik kan dan in een flow raken. Voor het nummer Jeroen Pauw had ik maar een klein lappie tekst, maar toen ik eenmaal uit mijn hoofd begon te rappen had ik in één keer zestien zinnen achter elkaar met woorden die rijmen op Jeroen. Dat ging perfect, maar ik ben pas tevreden als Bas ook tevreden is. Dat is hij niet snel, maar dat vind ik juist leuk. We willen de hele tijd beter worden. Met elke beat willen we de massasprint winnen. Onze sessies duren daarom soms van twaalf tot twaalf, waarin we maar blijven gaan.”

De clichés van het heldendom

Nog even terug naar die Jeugd van Tegenwoordig als hele groep. Dat rapper Donnie nu veel met ze samenwerkt is bijzonder, aangezien het ooit zijn absolute helden waren. Hoe is dat nu, zijn ze ‘gewoon’ Amsterdamse gappies geworden? „Veel meer dan dat”, zegt de man die nu zelf een grote ster is. Hij blijft even stil en er verschijnen zowaar een beetje waterige oogjes.

„Het zijn natuurlijk mijn helden van vroeger, maar nu echte vrienden. Dat vind ik heel mooi. Toen ik ze voor het eerste ontmoette, bleken alle clichés als het om helden gaat waar. Ik ging om me te bewijzen heel hard in hun oren rappen bijvoorbeeld, zelfs Watskeburt?! Dat was erg. Toen ik eenmaal een keer met Vjèze Fur had afgesproken en hij soep had gemaakt, kwam het goed. We spraken af samen naar Bas Bron te gaan, maar Vjèze kwam niet opdagen. Achteraf bleek hij het bewust zo te hebben gefikst, zodat ik alleen met Bas muziek kon gaan maken. En daar is onze band begonnen.”



Live met De Toppers

Een muzikant die nieuwe nummers uitbrengt, wil ze meestal graag live laten horen. Maar voor rapper Donnie geldt dat deze keer niet. „Ik ga wel wat op pad dit najaar hoor, maar in september ga ik rustig aan doen. Dat heeft er alles mee te maken dat het tweede kind op komst is.” Waar we Donny wel live gaan zien, is twee keer in november in de Johan Cruijff ArenA, als gast van De Toppers. Dat optreden heeft hij te danken aan een weddenschap met Topper René Froger, over hun gezamenlijke nummer Bon Gepakt. „René zei ‘bij 2 miljoen streams mag je meedoen met De Toppers’. Ik dacht eerst dat hij een geintje maakte en het ‘voor de leuk’ zei. Toch werd dat aantal werkelijkheid en uiteindelijk nog wel meer dan die 2 miljoen ook.”

Rapper Donnie ziet de enorme ArenA als artiest dus van binnen, terwijl hij met een uitverkocht Paradiso voor zichzelf vorig jaar al voor een ander hoogtepunt in eigen stad zorgde. Een voorkeur heeft hij niet. „De Johan Cruijff ArenA lijkt me nogal indrukwekkend, daar ben ik waarschijnlijk goed zenuwachtig voor. Maar zenuwen voor een show zijn goed. Maar beide plaatsen hebben volgens mij hun eigen charme. Ik kan er alleen maar dankbaar voor zijn dat ik beide mag meemaken.”

Hieronder zie je het artwork van Vader/Strijder:

Rapper Donnie en het vaderschap

Hoe bevalt het vaderschap rapper Donnie eigenlijk? „Geweldig. Ik vind het zo mooi om het samen met mijn vriendin mee te maken. Vooral hoe blij Odín is en hoe hij nu begint te praten. Zelfs daar haal ik inspiratie uit. Op de kinderboerderij zei hij laatst ‘papa, papa kijk een koe’. Bleek het een geit te zijn, prachtig. Het nummer Bon Gepakt kent hij al, maar noemt het Pak Bon. We bouwen samen met blokken, doen treintje en hij danst als ik muziek voor hem draai. Vooral op Baby Shark.” Is zijn zoon, verwijzend naar het nieuwe album, een strijder? Donnie: „Hij is in elk geval druk, maar misschien is elk kind dat wel. Hij houdt van klimmen, de speeltuin, kleuren, knutselen, kleien en van iets ondernemen in het algemeen. Mij met de tuinslang nat sproeien, dat vindt ie wel humor. Qua uiterlijk lijkt hij meer op mijn vriendin dan op mij, maar dat lijkt me beter, haha.”