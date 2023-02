Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kandidaat blundert en loopt finaleplek mis in De Slimste Mens: ‘Dat was dom’

Bioloog Mátyás Bittenbinder, presentatrice Quinty Misiedjan en actrice Anniek Pheifer streden gisteravond in tv-quiz De Slimste Mens om die felbegeerde finaleplek. Het eindigde wel héél zuur voor Misiedjan, die door een tactische blunder de finale op een haar na misliep.

Pheifer kroonde zich in de aflevering tot slimste van de dag, waardoor Misiedjan en Bittenbinder in de dagfinale mochten uitvechten wie het finaleticket binnenhengelt.

Quinty Misiedjan blundert in De Slimste Mens

Misiedjan begint de dagfinale met een achterstand (140 tegenover 214 seconden voor Bittenbinder), maar weet zich knap terug te knokken in de race. Na een aantal juiste antwoorden over Het Capitool, Martijn Krabbé en beschuit staat de presentatrice zelfs ineens voor: 66 tegenover 29 seconden. Bittenbinder weet twee goede antwoorden te geven over een leugendetector, waarna hij op 21 seconden komt en Misiedjan op 26.

Vervolgens komt Misiedjan in de beurt, maar ze weet geen antwoorden te geven. En hier maakt ze de pijnlijke blunder: ze had de seconden op de klok tot onder Bittenbinder kunnen laten komen, waardoor ze aan de volgende beurt had mogen beginnen. Twee goede antwoorden waren dan genoeg geweest om de finale te halen. Maar Misiedjan past, waardoor Bittenbinder mag beginnen.

De presentatrice ziet haar fout meteen in. „Kak”, roept ze een keer of tien uit. „Had ik al kak gezegd? Waarom doe ik dit nou? Dat was dom.” Bittenbinder lijkt zich ook te realiseren dat de overwinning voor het oprapen ligt. Presentator Philip Freriks: „Ik vind dat Quinty wel ontzettend sympathiek is voor jou.” En inderdaad: Bittenbinder geeft twee juiste antwoorden over American Football, waardoor hij naar de finale mag. „Je mag Quinty wel heel hartelijk bedanken”, vindt Freriks. Dat doet Bittenbinder. „Mag ik je een knuffel geven?” Misiedjan vat het sportief op en geeft haar tegenstander een knuffel: „Graag gedaan.” Bittenbinder: „Je had het zo verdiend.”

Ook kijkers leven mee

Ook vanaf de bank werd er meegeleefd met Misiedjan. „Neeeeee Quinty wat doe je nou?”, klinkt er. Iemand anders: „Ik gilde zo hard toen Quinty ‘pas’ riep. Wat erg dit.”



Ik vind het best kak en kut dat #quinty de finale niet heeft gehaald. Wat een leuke kandidate #deslimstemens pic.twitter.com/YX2q1yxzxm — Kees Kortmulder (@Just_in_Kees) February 9, 2023



Quinty verdiende het om in de finale te staan!! #slimstemens — kirenaissance (@ghostsintow) February 9, 2023



NOO arme Quinty!!!!! Gelukkig krijgen we dat knappe koppie van Mátyás nog 1 keer te zien #slimstemens — Malin (@malinxvoeten) February 9, 2023



👀 9 Feb 23🌟🌟🌟🌟8/10 👀 🗣️

#2022 #Quiz#DeSlimsteMens #DeSlimsteMensNL #DSMTW

Seizoen 21 #Finaleweek Quote van de dag "kak, kak, kak heb ik al kak gezegd", dit waren de legendarische woorden van Quinty. Hierdoor verloor zij wel de dag finale van Mátyás. pic.twitter.com/mJ2oVfcNxz — ArtSeries (@ArtSeries7) February 10, 2023

Vanavond finale

Vanavond is alweer de finale van De Slimste Mens, waarin Pheifer en Bittenbinder het opnemen tegen dichter Martin Rombouts. Daarmee komt er een aan het einde aan dit seizoen, dat voor een groot deel in het teken stond van de publieke opinie over de kennis van de kandidaten.

De finale is vanavond om 20.34 uur te zien bij KRO-NRCV op NPO 1. Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.