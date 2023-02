Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Beste carnavals-hit ooit’ Ladders Zat in de ban gedaan door link met alcohol: ‘Vertrutting’

Een carnavalslied dat drank bezingt is eerder de regel dan de uitzondering. Toch is de nieuwste carnavals-hit in wording, Ladders Zat van Gullie en dj-duo Lanterfantje, om die reden in de ban gedaan. Fans van het nummer snappen er niks van.

De carnavals-hit is een parodie op Ladada (mon Dernier Mot) van de Nederlandse zanger Claude. Het is zijn platenlabel, Cloud 9, dat een stokje voor het nummer steekt.

Platenlabel wil Ladders Zat offline

„We snappen de teleurstelling. Toch heeft het niets met carnaval te maken. Het gaat ons over het thema van drinken van alcohol”, zei een woordvoerder van Cloud 9 tegen Omroep Brabant. Volgens het platenlabel zijn niet alle regels nageleefd. „De tekst is aangepast zonder dat er toestemming is gevraagd. Daarom zijn we ervoor gaan liggen.”

De artiesten haalden het lied afgelopen maandag van Spotify. Op YouTube en TikTok is Ladders Zat op moment van schrijven nog te beluisteren, maar daar kan elk moment verandering in komen. Het platenlabel wil dat de carnavalskraker ook van die platforms wordt afgegooid.

‘We hebben een passie voor carnaval’

Volgens Lanterfantje-dj Thomas van Groningen, je kent hem misschien als politiek verslaggever op televisie, hebben ze zich keurig aan de regels gehouden. Alle winst zou naar de schrijvers en artiesten van het originele lied gaan. „Wij doen het ook niet voor het geld. We hebben gewoon echt een passie voor carnaval”, vertelt Van Groningen aan RTL Nieuws.

Ook heeft Van Groningen andere ideeën over de betekenis van het nummer. „Het gaat niet over alcohol, maar over een meneer die in een bouwmarkt op zoek is naar een ladder en van de verkoper te horen krijgt dat hij ladders zat heeft.”



Positieve reacties op YouTube

Op YouTube wordt het nummer overspoeld met lovende reacties. „Beste carnavalshit ooit” en „wat een knaller” klinkt er. Een fan noemt de ban een „vertrutting van de maatschappij”. „Dit is gewoon een leuke, grappige parodie en zeer geschikt voor carnaval.” Ook vragen mensen zich af wat er precies mis is met het nummer. „Het gaat toch over ladders?”

Zelf oordelen? Je kunt Ladders Zat nu nog op YouTube luisteren. Waarschuwing: het nummer blijft mogelijk lang in je hoofd hangen (en is binnenkort mogelijk ‘op zwart gezet’).