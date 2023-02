Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snelle gaat met een voetbalstadion voor nog groter: ‘Iconische plek waar mijn vader speelde’

Snelle doet zijn carrière qua naam nu zo’n jaar of vier alle eer aan, maar hij is nog lang niet ‘uitgesneld’. Het volgende op het groot, groter, grootst-pad van de artiest komt eraan: een stadionconcert. En nee, niet in een gangbare stadion als het Gelredome van Vitesse, dat nog niet. Maar wél: De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles in Deventer. En dat is volstrekt logisch, net zo logisch als dat we daarom met Snelle even beeldbellen.

Snelle maakt zijn grootste concert tot nu toe, op zaterdag 17 juni, deze ochtend bekend. Zo’n 15.000 ‘man’ gaat er, inclusief veld, in die Adelaarshorst. Het is het stadion in de regio waar Snelle woont. Waar hij in een schuurtje van zijn moeder lange tijd liedjes schreef en waar de populaire zanger zijn eerste shows gaf (Burgerweeshuis). Maar vooral: bij Go Ahead Eagles stond Jan Bos op doel. Papa Bos zogezegd, die bij de roodgelen tot 25 wedstrijden in de Eredivisie kwam. Snelle, of Lars Bos, zag hem nooit live tussen de palen aan het werk, maar toch… Hij beschouwt het als ‘iconische plek’. Snelle zit er tegenwoordig vaak op de tribune omdat zijn boezemvriend Bas Kuipers aanvoerder van de Deventer profs is. Maar Go Ahead is natuurlijk ook gewoon zijn cluppie.

Van AFAS Live tot De Adelaarshorst

Metro sprak Snelle vorig voorjaar voor het laatst. De blik was toen onder meer op AFAS Live in Amsterdam gericht, tot dan toe zijn grootste concert. Er volgden nóg grotere optredens, onder meer met Suzan & Freek en Maan in de Ziggo Dome. Met De Vrienden van Amstel LIVE in Rotterdam en tijdens die uitverkochte reeks van The Streamers in het Olympisch Stadion. Maar straks, op die 17de juni, komt iedereen voor hem, voor Snelle. Althans: dat hoopt hij dan maar natuurlijk. Wie de eerder genoemde carrière echter bekijkt, die weet: dat wordt een Deventer volksfeest met 15.000 goedgemutste feestvierders. Thuis, heet het concert. Hij is er nu al trots op, geeft hij onomwonden toe.

Als Snelle in beeld op de laptop verschijnt, springen twee voetbalshirts achter hem meteen in het oog. Hij is thuis, in zijn Deventer en straks de locatie van die ander Thuis. Het Barcelona-paarsblauw van Frenkie de Jong is de ene, de ander een shirt van het Nederlands Elftal met handtekeningen. Wel zo toepasselijk op deze dag waarop hij zijn voetbalstadionconcert aankondigt.

Pa van Snelle en De Adelaarshorst

„Dit idee begon een jaar of drie geleden te borrelen volgens mij”, zegt Snelle. „Of nee, da’s niet waar. Eigenlijk borrelde het altijd al.” Snelle pakt een foto van Jan Bos: „Kijk, da’s mien pa. Hij heeft in De Adelaarshorst gevoetbald en, heerlijk, dat was allemaal voor mijn geboorte. We hebben het er nooit echt over gehad, ik denk dat dat een soort bescheidenheid was ofzo. Pas later heeft hij er een beetje over verteld. Mijn affiniteit met ‘The Eagles’ was er, maar nog niet heel erg. Drie jaar geleden ben ik bevriend geraakt met de aanvoerder van Go Ahead.”

Dat gebeurde op een bijzondere manier. Snelle: „Mijn ontmoeting met Bas gebeurde door een huisfeestjes, nota bene. Mijn tourmanager, een maatje van me, gaf dat feestje. Bas had daar als buurman last van. Hij had de volgende dag een wedstrijd en kwam aan de deur kloppen. Dat was onder het mom ‘kan het wat zachter?’, maar we zijn daardoor wel bevriend geraakt en ging ik vaker naar wedstrijden. We zijn toen als grapje weleens tegen elkaar ‘zou zo’n concert niet lachen zijn?’ Ik steek nooit onder stoelen of banken dat ik blij ben in deze regio en dat ik er trots op ben. Het hoogst haalbare hier is De Adelaarshorst, omdat het nog nooit gedaan is.”

Snelle op de Kids-tribune

Deventer maakt zich dus op voor het allereerste concert in het voetbalstadion en nog wel van ‘de eigen Snelle’ ook. Als kind stond de man van Blijven Slapen, Smoorverliefd en Reünie met zijn amateurclubgenootjes een enkele keer op de Kids-tribune, een seizoenkaart voor Go Ahead Eagles had hij lange tijd niet. „Ik was meer van op zondagavond voetbal kijken met het bord op schoot. Eerlijk gezegd ben ik een beetje een successupporter. Sinds drie jaar probeer ik echter naar alle thuiswedstrijden te kijken en ook naar uitwedstrijden mee te gaan.”

Dat allereerste concert is natuurlijk nogal wat, denk aan al het ‘geregel’ en de nodige vergunningen. Snelle: „Het is een beetje Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.” Hij geeft veel uit handen aan mensen waarvan hij weet dat zij iets voor elkaar krijgen. „Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk bij lokale mensen te houden.”

Het is een beetje Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.

Stadionervaring heeft Snelle wel, maar dan niet in z’n eentje. Hij stond zoals gemeld met The Streamers meerdere malen in een gevuld Olympisch Stadion in Amsterdam en in een lege Rotterdamse Kuip. Zijn eigen hoogtepunt 2022, of beter: hoogtepunten, waren de uitverkochte optredens in AFAS Live.



Tijd voor weer iets anders

„Ik ben heel blij dat het drie avonden waren”, blikt Snelle terug. „Het voelde zó vet om drie dagen opgesloten te zijn in die bak en voor zoveel mensen te spelen. Ja, dat was keihard. Ik moet bekennen dat ik na die reeks op zoek ging naar iets wat echt anders was. Er volgde nog een clubreeks (Tot Nu Toe(r), red.). Maar wilden we AFAS Live nog een keer? Of was de Ziggo Dome of Ahoy een volgende logische stap? Misschien klinkt het ondankbaar of heel raar, maar op de een of andere manier reageerde mijn lichaam daarop niet zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de clubtour… Ik weet niet, misschien vind ik die kleinere zalen wel gewoon leuker of zo. Maar ik wilde ook wel weer iets heel groots doen.”

En tja, dat is dat Deventer stadion dan geworden. Snelle: „Elke keer als ik De Adelaarshorst nu binnen loop, met de wetenschap dat ik daar een concert ga geven, gaat mijn ademhaling op standje bijna huilen. Maar dan positief bedoeld.”

🎤 Hoe kom je aan een kaartje? De voorinschrijving voor het stadionconcert van Snelle en meerdere gasten is al begonnen. Op Valentijnsdag, dinsdag 14 februari, begint de vrije verkoop.

Snelles perfecte bruggetjes

Snelle kan niet meer dan hopen op een mensenmassa. Massa’s zoals hij ze zich herinnert in de Achterhoek en Zeeland, tijdens het afgelopen festivalseizoen. „Als twee dingen me bijblijven, dan is het de Zwarte Cross – ook zó vet – en Concert at Sea. Ze waren bijzonder indrukwekkend. De Zwarte Cross voelde als lokale festival heel goed en bij Concert at Sea had het alles te maken met de prachtige locatie. Je begrijpt dat dit twee mooie bruggetjes zijn naar De Adelaarshorst. Regionaal, prachtige locatie…”

Als de Metro-verslaggever hem erop wijst dat Thuis weleens een traditie in Overijssel kan worden, houdt hij zich in. Snelle weet inmiddels hoe het werkt: „Dan zie ik zo’n kop al voor me: Snelle gaat voor stadiontraditie.” Hij lacht: „Mijn antwoord is: dat zijn jouw woorden.”