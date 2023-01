Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opnieuw arrestatie in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

De Landelijke Recherche heeft maandag in Tilburg een Nederlandse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam bekendgemaakt.

Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakt van het „crimineel samenwerkingsverband” dat zich bezig heeft gehouden met (de voorbereiding van) de moord op De Vries, aldus het OM.

Verdachte zit in beperkingen

Over de verdachte is niets naders gemeld. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij, op 64-jarige leeftijd. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Acht verdachten opgepakt in zaak Peter R. de Vries

Vrijwel direct na de aanslag op De Vries kon de politie de twee vermoedelijke uitvoerders aanhouden, in hun vluchtauto, op de A4. Tegen dit tweetal eiste het OM vorig jaar juni levenslang. De rechtbank bepaalde op het laatste moment dat hun berechting opnieuw moet, onder meer in verband met de emigratie van een van de rechters. Zij staan samen met vier anderen terecht, onder wie de man die de moord rechtstreeks zou hebben aangestuurd.

In totaal zijn er nu acht verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord, van wie er zeven vastzitten. De zaak bij de rechtbank is begin deze maand hervat.