Koud in Nederland? Op deze plek werd het vandaag -53 graden

In ons kikkerlandje begint het kwik inmiddels aardig te dalen. Maar als je het hier al koud vindt, dan moet je niet naar China. In Mohe, de meest noordelijk gelegen stad in China, daalde het kwik naar een niveau van -53 graden. Het is daar overigens niet altijd zo koud. Door deze ijzige temperatuur heeft China een nieuw kouderecord gevestigd.

Daarmee is het oude record na ruim vijftig jaar verbroken. In 1969 werd het -52,3 graden in de stad, die aan de grens met Rusland ligt. Het is inmiddels al drie dagen op rij kouder dan -50 graden in Mohe. Kou is voor Mohe niet heel uitzonderlijk. Volgens het Chinese persbureau Xinhua heeft de plaats acht maanden in het jaar te maken met sneeuw en ijs en ligt de gemiddelde jaartemperatuur op een niveau van -3 graden.

Koud, maar ook nat in Nederland

China is overigens niet het enige land dat een een record heeft verbroken. Niet eerder was het in De Bilt zo nat in januari als dit jaar, meldt Weeronline. In deze plaats viel tot dusver 158 millimeter. Gemiddeld over het hele land behoort januari al tot de vijf natste januarimaanden, met nog acht dagen te gaan. Tot nu toe is er gemiddeld over het land 120 millimeter regen gevallen. In het huidige klimaat valt normaal in de eerste maand van het jaar 72 millimeter. Het record van de natste januarimaand is nog buiten bereik. Dat staat op 135 millimeter en werd gemeten in 1988. Op de tweede plaats staat 1995 met 130 millimeter en op de derde plaats 1984 met 129 millimeter.

Volgens het weerbureau is de verwachting dat in de rest van de maand nog gemiddeld ongeveer 11 millimeter regen valt. Het is dus goed mogelijk dat deze maand in de top-3 van natste januarimaanden belandt. Hoewel er veel regen is gevallen, zijn er regionaal grote verschillen. In het Zuid-Hollandse Barendrecht viel liefst 179 millimeter en in Soest zat er 174 millimeter in de regenmeter. Aan de andere kant zijn er ook gebieden waar de grens van 100 millimeter nog niet is overschreden. Zo staat de teller in Heibloem en Roermond op 74 millimeter.

Winters weer, later in de week wat zachter

De komende dagen zal het nog een paar dagen winters koud aanvoelen met in de nacht lichte vorst en overdag temperaturen van een paar graden boven nul. Vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid geleidelijk weer toe en wordt het ook langzaam wat zachter, laat Weeronline weten.