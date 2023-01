Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze artiest gaat Vrienden van Amstel LIVE presenteren

Kraantje Pappie mag volgend jaar de presentatie van de concertreeks Vrienden van Amstel LIVE op zich nemen. Dat deelt de artiest, die al jaren deel uitmaakt van de concertreeks, op zijn Instagram story. Hij neemt de presentatie over van de Volendammers Nick Schilder en Simon Keizer, die eerder vertelden uit elkaar te gaan.

Vrienden van Amstel Live van dit jaar is al in volle gang. Voor wie het niet kent: het is de grootste concertreeks van Nederland. Twintig concerten voor in totaal driehonderdduizend mensen. Afgelopen weekend verscheen er al een documentaire over de concertreeks, genaamd Al 25 jaar Vrienden.

Kraantje Pappie over Vrienden van Amstel LIVE: ‘Wat een een trip’

In het Instagrambericht staat Kraantje Pappie stil bij de reeks shows, waarvan hij en de rest er nu de helft op hebben zitten. „We zijn op de helft! Nog 10 shows te gaan”, schrijft hij bij een reeks foto’s van hemzelf en de rest van de groep. „Wat een trip is dit weer. Elke dag voor duizenden mensen zo’n show geven met vrienden uit de scene.”

Alex van der Zouwen, zoals de zanger eigenlijk heet, schrijft verderop in het bericht: „Alsof dit allemaal nog niet gaaf genoeg is, mag ik eindelijk vertellen dat ik vanaf volgend jaar ook nog eens begin als de nieuwe gastheer/presentator van de Vrienden van Amstel LIVE!”



Breuk Nick en Simon geen aanleiding voor verandering

Schilder en Keizer zijn volgend jaar waarschijnlijk niet als muzikaal duo te zien bij het evenement, zei Schilder eerder deze maand tegen het ANP. „Wij stoppen als muzikaal duo, dus je zal ons niet meer als een duo zien zingen, maar ik denk wel dat je ons allebei gaat zien bij het evenement.” Op het affiche verschijnt naar verwachting geen ‘Nick & Simon’, maar beide namen los. Dat &-teken „zou gek zijn”, aldus Schilder, „omdat we afscheid nemen.”

De breuk tussen het duo is geen aanleiding voor hun aftreden als presentatoren, zegt organisator Machiel Hofman tegen het ANP. De presentatoren van het evenement worden sowieso om de paar jaar gewisseld.