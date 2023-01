Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Scholieren gebruiken ChatGPT voor huiswerk: ‘Docent kan het toch niet controleren’

Frauderen met huiswerk of verslagen op school: het is niets nieuws. Maar leerlingen vinden wél telkens nieuwe manieren om het te doen zonder betrapt te worden. Uit een rondgang van NOS Stories blijkt dat veel scholieren de geavanceerde tekstgenerator ChatGPT voor allerlei huiswerkopdrachten gebruiken, zonder dat docenten daar doorheen prikken.

Het gaat om zo’n 250 scholieren die aan de NOS bevestigen de software te gebruiken voor schoolopdrachten. Vorige week maakte NRC ook al bekend dat veel studenten op de universiteit gebruik maken van de app.

ChatGPT

Met de ChatGPT-app kun je door middel van kunstmatige intelligentie uitgebreide antwoorden krijgen op allerlei soorten vragen. ChatGPT kan daarnaast gebruikt worden om teksten te herschrijven. Vooral deze functie wordt veel gebruikt door de scholieren. „Ik gebruik het om snel mijn huiswerk te kunnen maken”, vertelt een 3 havo-leerling tegen de NOS. „Er staat vaak bij een opdracht: vertel het in je eigen woorden. Dan gaat een docent echt niet controleren wat mijn eigen woorden precies zijn.”

De Nijmeegse docent Nederlands Furkan Sogut maakt zich zorgen over deze nieuwe trend. „Ik wil natuurlijk niet uitgaan van de slechte bedoelingen van leerlingen, maar ik kan niet zien of ze iets zelf hebben geschreven.”

Plagiaatdetector niet opgewassen tegen ChatGPT

Maar het ingewikkelde aan de ChatGPT-app is dat een plagiaatdetector er ook niet tegen opgewassen is. Want een detector kijkt of teksten in bijvoorbeeld verslagen ook ergens anders voorkomen op het internet of in verslagen van medeleerlingen. Maar omdat ChatGPT zelf teksten genereert, zijn deze uniek en dus nergens terug te vinden.

Toch ziet docent Nederlands Johanneke Duchatteau dat de methode ook haken en ogen heeft. Tegen NH Nieuws: “In principe zijn die teksten heel schools en saai, vaak inhoudsloos”, zegt Duchatteau. De kunstmatige teksten missen de persoonlijke ‘touch’. “Een tweedeklasser zou daar wel een acht mee kunnen scoren, maar iemand uit de bovenbouw slechts een mager zesje”, aldus de docent.

‘Moet een landelijke oplossing komen’

De Nederlands docent Furkan Sogut pleit bij de NOS voor een landelijke oplossing, zodat docenten kunnen toetsen of leerlinge de taal goed beheersen. „En niet of ChatGPT het Nederlands goed beheerst.”

Een plagiaatdetector die teksten geschreven door kunstmatige intelligentie eruit kan pikken, is er in het Nederlands nog niet. In het Engels zijn er wel al een aantal tools die dit kunnen. Sogut heeft zijn hoop dan ook gevestigd op dit soort websites en tools, die kunnen herkennen of teksten door mensen óf door kunstmatige intelligentie zijn geschreven.

Leerlingen op school teksten laten schrijven

Sommige scholen zijn echter wel al bezig met maatregelen, vertelt Robert Chamalaun, docent Nederlands en voorzitter van de afdeling Nederlands van de vakorganisatie Levende Talen aan de NOS. „Leerlingen moeten dan bijvoorbeeld teksten op school schrijven.”

Een andere oplossing zou kunnen zijn om leerlingen te vragen gebruik te maken van recente bronnen. ChatGPT kent namelijk alleen bronnen tot en met 2021. Maar op het moment dat de app weer wordt bijgewerkt met bronnen van 2022, heeft het al geen zin meer.

Volgens de Engelse krant The Guardian lukt het Australische universiteiten inmiddels wel om studenten te betrappen. „Dat dwingt ze om de manier waarop examens en andere toetsen worden afgenomen te veranderen”, aldus de krant. Die schrijft verder dat in het Amerikaanse New York de software al op alle openbare scholen is verboden.