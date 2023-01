Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het regent klachten bij PostNL over verdwijnen niet-thuisbriefjes: ‘Echt een slechte regeling’

PostNL krijgt al maanden een stortvloed aan klachten binnen. Sinds 1 juli 2022 is het niet-thuisbriefje van PostNL namelijk vervangen door een digitaal bericht. Maar het nieuwe systeem blijkt alles behalve vlekkeloos te zijn, zo meldt RTL Z.

Eén op de acht klachten die de afgelopen maanden bij de Consumentenbond over PostNL zijn binnengekomen gaan over het verdwijnen van de niet-thuisbriefjes en het vermist raken van pakketten, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond tegen RTL Z. Vooral bij consumenten die elkaar een pakket sturen of bij pakketjes uit het buitenland, gaat het regelmatig mis.

PostNL is overgestapt op digitale niet-thuisbriefjes

Sinds de zomer laten de bezorgers van PostNL geen fysiek briefje meer achter waarop staat waar het pakket is heengebracht. Er is voor deze maatregel gekozen, omdat het goed zou zijn voor het milieu en jaarlijks zo’n 70.000 kilo papier zou schelen. Ook kunnen pakketbezorgers er sneller hun werk door doen. Maar de digitale berichten gaan lang niet altijd goed, tot irritaties van de consumenten. Want als je niet binnen een week je pakket ophaalt van een pakketpunt, gaat het terug naar de afzender, mits PostNL weet wie dat is.

Bij officiële stukken van een notaris, medische post en een cadeau waarvan het specifiek is aangegeven dat het een cadeau is, gooit de bezorger nog wel een briefje in de bus.

Consumenten uiten onvrede op sociale media

Bij pakketten die consumenten naar elkaar sturen en die verstuurd zijn vanaf een pakketpunt, zou ook een briefje in de bus moeten volgen. Maar volgens RTL Z gebeurt dit lang niet altijd. Zo spraken zij iemand die nog altijd wachtte op het jaarlijkse kerstcadeau van hun tante. Uiteindelijk bleek dit cadeau teruggestuurd te zijn, nadat het een week op het pakketpunt had gelegen.

Ook op sociale media wordt het duidelijk dat het vaak mis gaat met het onderling versturen van pakketten. „Ik krijg meer en meer het vermoeden dat bezorgers niet meer de moeite nemen langs te gaan en alle pakketten in een klap bij buren of PostNL punt te droppen”, schrijft iemand op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ha @PostNL, is het een idee om toch de papieren “We hebben u gemist..” kaartjes weer in te voeren? Ik krijg meer en meer het vermoeden dat bezorgers niet meer de moeite nemen langs te gaan en alle pakketten in een klap bij buren of PostNL punt te droppen. — Advocaat van de Duivel (@advocaatvduivel) January 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan post nl alsjeblieft gewoon de “we hebben je gemist” briefjes terugbrengen, internationale pakketen worden nooit aan een email gelinkt en zijn nu vrijwel onvindbaar — Julia (@n0goodingoodbye) January 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn pakket is al een maand onderweg. Post nl bezorgd na 18.00uur op een basisschool. Geen briefje meer. En toen retour gestuurd. Helaas pakket kwijt geraakt, maar als het goed is, is deze over 5 dagen bij mij…. — Bianca Puhalovic – Root (@RootBianca) September 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LET OP Post NL laat sinds 1 juli geen briefje meer achter als je pakket naar een afhaallocatie wordt gebracht. Ze sturen een mailtje. Zeggen ze. En na een week gaat het pakje terug. Had je dat mailtje maar moeten lezen dat ze zeggen te hebben verstuurd. @PostNL — Jaap Friso (@JaapFriso) July 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vriendin stuurde een pakket naar andere vriendin, om in het vliegtuig naar mij op Aruba te brengen. Pakket komt aan bij afhaalpunt, vriendin 2 weet van niks. Nu is het retour gestuurd en krijg ik dit antwoord. Het lijkt wel Aruba post ipv het voorheen o zo betrouwbare @PostNL pic.twitter.com/MNm3zt5rg1 — Susanne (@Supersuus27) January 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Echt een slechte regeling; het afschaffen van de briefjes. Ook op de app is het pakket niet te volgen, niet in Nederland maar ook niet naar het buitenland. Slechte service @PostNL Al 2 pakketten in 2 weken, lagen te wachten en retour gestuurd. Wist van niks. Wat mag dat kosten? https://t.co/fU9Ex2daCX — Ulla Wolters (@UWolters) January 16, 2023

Pakketten gaan na een week naar het Lost & Found-depot

Als er niemand thuis is, proberen pakketbezorgers een pakket vaak eerst af te geven bij de buren. Blijkt er bij de buren ook niemand thuis te zijn, dan gaat het pakket naar een pakketpunt van PostNL. Als het daar niet binnen een week op wordt gehaald, gaat het pakket retour naar de afzender. Maar als het niet bekend is wie de afzender is, gaat het pakket uiteindelijk naar het Lost & Found-depot van PostNL.

„Daar wordt het pakket door een speciaal team onderzocht en eventueel geopend om te onderzoeken of er een pakbon of andere aanwijzing in het pakket zit”, aldus de woordvoerder van PostNL tegen RTL Z. „Indien nodig met een briefje met uitleg waarom het pakket geopend is. Als dit niet lukt, bewaren we het maximaal een jaar. Als er navraag gedaan wordt bij de klantenservice, kunnen we zo’n pakket alsnog afleveren.”

Na dat jaar doet PostNL nog één laatste check op basis van de foto’s en eventuele barcodes op het pakket. „Daarna wordt de inhoud van het pakket, afhankelijk van de waarde, vernietigd of bijvoorbeeld geschonken aan een kringloopwinkel.”

Pakket met track-and-trace code gaat wel goed

Maar niet alles gaat fout sinds 1 juli. Als een consument iets bij een website bestelt en een track-and-trace code krijgt, gaat het wel goed. Tegen RTL Z zegt een woordvoerder van Bol.com: „Wij zien sinds juli geen verandering in de vragen van klanten naar aanleiding van een niet-thuismelding van PostNL, zowel qua strekking als hoeveelheid. Ook zien we geen stijging in het aantal retouren.”

Wie een pakketje kwijt is of bij wie het is teruggestuurd naar de afzender, kan via Consuwijzer een melding doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse toezichthouder.