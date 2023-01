Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Schilder over breuk Nick en Simon: ‘Zelfs gedragsspecialisten ingezet, bizar’

De (toekomstige) breuk van het muzikale duo Nick en Simon was toch wel een van de grootste gebeurtenissen van de Nederlandse popcultuur vorig jaar. Niet alleen voor fans betekent dat een grote verandering, ook voor de twee zangers en hun families. In een interview met Beau Monde blikken Nick en zijn vrouw Kirsten Schilder terug op het veelbewogen jaar. „Het nieuws kwam iets eerder naar buiten dan gepland en daar schrok ik van”, vertelt Kirsten.

Onlangs brachten Nick en Simon hun laatste single uit. Het ontroerde vele fans.

‘Ik dacht echt, hoe kan dit?’

„Mijn moeder stuurde me de cover van Privé waarop heel groot stond: ‘Nick en Simon gaan uit elkaar’. Ik dacht echt: hoe kan dit?” We lezen eerst hoe Kirsten omschrijft dat haar wereld op z’n kop stond. Hoewel ze op dat moment wel blij was dat „ze er open over kon praten” was het voor de vrouw van Nick toch een lastige periode. Nick vult aan dat hij zich gelukkig prijst met de steun van z’n grote liefde én de rest van zijn familie. „Als er iets met Kirsten aan de hand is, weet zij mij te vinden en andersom ook”, zegt de zanger.

Wat het stel ook heel veel heeft gedaan de afgelopen maanden, is praten. „Voor Kirsten was het ook een schok. Zij is vanaf het begin van Nick en Simon erbij geweest en weet dus ook niet beter dan dat ik dit doe”, legt de zanger uit.

Bizarre geruchten

Nick is de act van Nick en Simon nu echt aan het afronden. „Dat is gek, maar het is ook de nieuwe realiteit. De afscheidsconcerten in Ahoy zullen wel emotioneel beladen gaan worden en er zullen nog wel meer moeilijke momenten komen”, voegt de zanger toe. De Volendammer vindt het jammer dat de berichten over een vermeende ruzie tussen hem en Simon groot zijn uitgemeten. „Je moet je er niet te veel door van slag laten brengen, maar aan de andere kant heeft alles zijn grenzen. De media doen alsof het een keiharde waarheid is, terwijl wij weten dat het niet zo is.’’ Volgens Nick zullen zijn fans ‘ook wel merken dat er geen ruzie is’. „Want Simon en ik blijven op zoveel vlakken samenwerken.”

Het was voor Kirsten „fascinerend om te zien” hoe er over de breuk en de interviews van het muzikale duo werd gesproken. „Ik vond het bijzonder dat er van niets zoveel gemaakt werd. Er werden zelfs gedragsspecialisten ingezet om de non-verbale communicatie tussen Nick en Simon te lezen. Bizar.”

Nick en Simon krijgen steun uit Volendam

Naast de steun van elkaar en van familie, haalde het stel ook een hoop support uit de vertrouwde Volendamse omgeving. Nick vertelt: „Volendammers zijn gewend aan bekende artiesten. Toen BZN bekend maakte uit elkaar te gaan, ging iedereen al snel weer over tot de orde van de dag. Die nuchterheid van Volendammers is heel fijn.”

Daarmee is zijn vrouw het eens: „Toen het grote nieuws net naar buiten kwam, waren de mensen heel lief voor ons. Dat vond ik prettig.” Zo komt het muzikale sprookje daar in Volendam tot een gelukkig einde – wat de ‘experts’ er dan ook van mogen vinden.