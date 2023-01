Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Docu 25 jaar Vrienden van Amstel LIVE: meteen zin om naar de (muziek)kroeg te gaan

Het jaarlijkse bericht ‘Vrienden van Amstel LIVE meteen uitverkocht’ klinkt haast vertrouwd en logisch. Maar vertrouwd, logisch of normaal is het allesbehalve natuurlijk. Dat vonden de organisatie en Videoland in elk geval (en Metro ook). Daarom is vanaf morgen de documentaire Al 25 jaar Vrienden te zien.

Tot en met het einde van de maand wordt de jubileumreeks 25 jaar Vrienden van Amstel LIVE in Rotterdam Ahoy gevierd: een lange reeks van twintig (!) concertavonden. Dat betekent 300.000 feestende mannen en vrouwen op de tribunes en in de zaal. Maar niet alleen daar. Thuis kun je genieten van de docu Al 25 jaar Vrienden. Metro bekeek de Videoland-productie alvast voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk, zelf een redelijk trouw ‘VVA’-ganger, nieuwe en opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten.

Vrienden van Amstel LIVE overtreft alles

Op een of andere manier wordt er nog weleens denigrerend over de Vrienden van Amstel LIVE gedaan. Steeds minder hoor, maar toch. En als je het dan al niks vindt, waarom zou je er dan beelden van bekijken en je beklag doen op sociale media? Je mening maakt de fans geen fluit uit en jij hebt ondertussen tijd om een leuke natuurfilm over het bruisende ondergrondse leven van een wurm te zien. Terug naar waar het om gaat. We hebben het namelijk over het meest succesvolle livemuziek-event dat ons land ooit gekend heeft. De reeks van twintig concerten die momenteel in Ahoy gaande is, betekent een record voor de Rotterdamse hal. Een record dat tot begin januari in handen was van Doe Maar en Frans Bauer.

Maar de grootte van Vrienden van Amstel LIVE overstijgt Doe Maar en die gezellige Bauer natuurlijk al helemaal. Voor wie ooit is geweest: ruim 3 uur audiovisueel spektakel en onverwachte duetten (een Brabant vs Limburg-battle tussen Guus Meeuwis en Rowwen Hèze, het kan alleen daar). En een show die, misschien is het niet waar hoor, alle vorige edities wéér lijkt te overtreffen. Is Armin van Buuren met zijn DJ-set, terwijl Kensington onder hem staat te rocken, al draaiend op grote hoogte over de kop gegaan? Een paar jaar later, nu dus, flikt Chef’Special het als complete band. Nog nooit vertoond in de wereld zoiets. Zo ziet dat laatste er overigens uit:

Vrienden van Amstel een hele grote kroeg

Vrienden van Amstel begon eind jaren negentig in café De Heeren van Aemstel bij het Rembrandtplein in Amsterdam. Het nieuwe bedenksel trok al snel naar kroegen het land in, maar dan onder de naam ‘Vrienden’. Er waren geen cafés met dezelfde naam tenslotte. Het eindstation niet veel later was een héle grote kroeg, Rotterdam Ahoy. Vanaf toen werd het groot, groter, grootst.

Die eerste keer had een opmerkelijke presentator, Barry Hay van Golden Earring. Hij ruimde al snel het veld voor Manuela Kemp. Het verhaal gaat, niet in de laatste plaats door rocklegende Hay zelf, dat hij niet zo goed wist wie al die andere artiestjes eigenlijk waren. Barry Hay vond het verder altijd prachtig hoor, dat hele Vrienden van Amstel LIVE. „Lekker doorzakken na afloop in de bar”, zegt ie daarover. „En dan in het hotel nog door.” Zijn collega’s van Golden Earring zagen optreden bij ‘de vrienden’ eerst nooit zitten. „Tot ze hoorden wat ik ermee binnen harkte.” De laatste jaren staat Hay aan de genoemde bar vaak met zijn eigen schoonzoon, gitarist Spike van DI-RECT. Die speelt tijdens de huidige jubileumeditie overigens niet. Maar die dekselse Barry Hay? Ja hoor, die Radar Loved het dak er als vanouds af.

Gastheer- en vrouwstokjes

Na Barry Hay en Manuela Kemp volgden nog Ellen ten Damme, Xander de Buisonjé en Nickl & Simon als gastheren en gastvrouw. Het stokje wordt voor editie 2024 overgedragen aan ook al zo’n trouwe VVA-ganger, Kraantje Pappie. Allemaal spelen ze in de Videoland-docu Al 25 jaar Vrienden en leuke en vertellende rol. Maar niet alleen zij. Wat te denken van Van Dik Hout, die we in beeld nog als piepjonge gassies zien? Of Anouk, van jong tijdens de eerste editie tot nu (zij is er nog altijd bij).

En Guus natuurlijk, waarvoor we niet eens een achternaam meer hoeven te gebruiken. Onze Brabantse vriend zegt in de documentaire: „De Vrienden van Amstel was, na een goede eerdere periode in de jaren tachtig, de wederopstanding van de Nederlandse muziek.” Leuk zijn ook de verhalen van Jacqueline Govaert van Krezip, die het eerst maar moeilijk kon geloven dat ze doorzakte met de grote Frank Boeijen. Eenzelfde verhaal heeft Jan Dulles van de 3JS: „Stond ik daar met Hennie Vrienten van Doe Maar op het podium. Ik was vanaf mijn 8ste al fan.”

🎸 Live zien? Het kán! Wil je Vrienden van Amstel zien? Het kán zowaar. Nee, niet volgend jaar. Zaterdagochtend begon de voorverkoop voor de veertien concerten van de editie van 2024. En zaterdagochtend eindigde die voorverkoop ook. Videoland zendt Vrienden van Amstel LIVE 2023 op zaterdag 21 januari exclusief uit. Om 20.00 uur kun je inschakelen.

Veel ouwe knarren

Al 25 jaar Vrienden is sowieso leuk om te zien en voor fans een feest van herkenning. De docu geeft je zin om snel naar de kroeg te rennen, het liefst een muzikaal café natuurlijk. Want een kroeg is, hoe groot ook, Vrienden van Amstel LIVE altijd gebleven. Sommige optredens zijn groots, maar ook medleys met kroegmuziek horen erbij. En dan zie en hoor je bijvoorbeeld Ronnie Flex Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht van John de Bever bijvoorbeeld zingen. Hij doet het graag, heel graag zelfs. „Ik zet het nummer nu zelfs op als ik ga douchen.”

Als je al een minpuntje in deze docu kunt vinden, dan is het wel dat er vooral – met respect – ouwe knarren aan het woord komen (kanttekening: Metro zag alleen deel 1 van 45 minuten). Terwijl Vrienden van Amstel LIVE de afgelopen jaren toch ook heel erg het feest van namen als Maan, Emma Heesters, Snelle en Flemming was. Want natuurlijk, ook dit evenement gaat met z’n tijd mee. Het publiek is met de langzame intrede van dance en hiphop jonger geworden dan voorheen. Creatief brein Machiel Hofman en zijn team hebben er zeker de afgelopen tien jaar een spektakel van gemaakt waarbij elke leeftijd wel iets in Ahoy te zoeken heeft. Echter, al die vrienden die een kaartje hebben weten te bemachtigen, maakt het eigenlijk geen bal uit wie er optreedt. Zij willen een feest, een heel groot kroegfeest.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by FLEMMING (@flemming)

Vrienden van Amstel tot 8.00 uur ‘s morgens

En ook al die artiesten willen feest, meldden we hiervoor al even. Zoals Barry Hay, die in de documentaire over het begin uiteindelijk toegeeft: „Ik was gewoon de allerslechtste presentator ter wereld.” Diezelfde rocker geeft toe dat zijn nazit-record op 8.00 uur ‘s morgens staat. Hij grijst erbij: „Maar toen heb ik wel mooi Jan Smit weggedragen zien worden.”

We zullen het Smit, hoe grappig ook, niet aandoen om dat als kop boven dit stuk te zetten, want het dekt de lading van Vrienden van Amstel LIVE niet. Het gaat om al die artiesten vóór het nazitten. Om de show en al helemaal om die 15.000 vrienden per avond. Zonder hen was dit hele artikel er tenslotte niet eens geweest.

Al 25 jaar Vrienden kun je vanaf morgen (zaterdag 14 januari) kijken op Videoland.

Aantal blikken uit 5: 4