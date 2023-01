Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Avatar verslaat Marvel en levert James Cameron ongekend record op

Het is officieel: Avatar The Way of Water heeft Avengers: Infinity War verslagen en staat daarmee in de top vijf grootste films aller tijden. Het levert James Cameron als regisseur een ongekend record op.

Slechts twee maanden geleden werd James Cameron nog uitgelachen op het internet. „Alsof anno 2023 nog zoveel mensen interesse zullen hebben in een nieuwe Avatar-film!” Je kon dergelijke twijfelaars misschien niet eens ongelijk geven: de 68-jarige filmmaker gaf zelf van te voren toe dat het een haast onmogelijke klus ging worden.

Avatar: The Way of Water scoort

Avatar: The Way of Water moest namelijk meer dan 2 miljard aan omzet draaien om überhaupt break-even te draaien. En dat voor een filmfranchise waar we al sinds 2009 niks meer van gezien hebben. En toen moest Avatar het bovendien ook vooral nog eens hebben van de nieuwigheid van 3D.

Nu, twee maanden later, ziet de toekomst van Avatar er compleet anders uit. De 2 miljard dollar is al ruimschoots binnen, en The Way of Water denderde begin dit jaar al de top tien grootste films aller tijden binnen. James Cameron heeft al bevestigd dat de geplande vervolgfilms er daarom ook gaan komen.

Top vijf grootste films ooit

Daar blijft het echter niet bij. Voorlopig kun je The Way of Water nog gewoon in de bioscoop gaan bewonderen, dus de teller blijft lopen. En hoe! Vanuit Amerika is zojuist namelijk opzienbarend nieuws binnen gekomen: Avatar: The Way of Water is Avengers: Infinity War gepasseerd.

Daarmee is Camerons passieproject de op vier na grootste film aller tijden geworden. Dat is an sich al een prestatie van formaat, een absurd exclusief clubje, maar James Cameron kan daar nog een claim bovenop leggen. Een ander record, dat wellicht nooit meer geëvenaard zal worden.

James Cameron boekt absurd record

Maar liefst drie van de vijf grootste films aller tijden zijn namelijk door de Canadees geregisseerd. De andere twee films uit zijn koker zijn Avatar (2.9 miljard dollar) en Titanic (2.2 miljard dollar). Alleen Avengers: Endgame (2.8 miljard dollar) en Star Wars: The Force Awakens (2.071 dollar) zijn niet door Cameron geregisseerd. Wel saillant: alle vijf de films behoren nu tot de stal van Disney.

Op het moment van schrijven heeft Avatar: The Way of Water 2.055 miljard dollar in het laatje gebracht. Daarmee is het zo goed als zeker dat de bioscoopfilm ook The Force Awakens gaat passeren. Oftewel: het is slecht een kwestie van tijd voordat Cameron drie van de top vier grootste films aller tijden in handen heeft.

Vanaf 20 december 2024 gaan we ontdekken of ook de volgende Avatar-films in de buurt kunnen gaan komen. Dan komt de volgende film uit. En verder? Tot over acht jaar, want dan hebben we het wellicht over een top tien grootste films aller tijden vol Avatar-films. We hebben nu immers van Cameron geleerd dat niets onmogelijk is in Hollywood…

