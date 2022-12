Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lange Frans keert terug op YouTube nadat account werd verwijderd

Lange Frans is teruggekeerd op YouTube. Dat heeft de rapper vandaag via Twitter bekendgemaakt. Zijn YouTube-account werd in oktober 2020 en januari 2021 door YouTube verwijderd. Dat gebeurde onder meer omdat de rapper volgens YouTube regels over intimidatie, bedreigingen en cyberpesten zou schenden.

De aanleiding hier voor was onder meer zijn gesprek met Janet Ossebaard in zijn podcast. De twee hadden het bijvoorbeeld over een aanslag op premier Mark Rutte. „Soms moet je weer op 0 beginnen zoals ik op YouTube”, schrijft Lange Frans in zijn tweet.

Lange Frans terug op YouTube

„Ik heb een nieuw kanaal gemaakt met alle muziek die verdwenen was en m’n nieuwste videoclips.” De podcast waarover eerder ophef ontstond staat niet op zijn YouTube-account, vervolgt hij.



Soms moet je weer op 0 beginnen zoals ik op YouTube. Ik heb een nieuw kanaal gemaakt met alle muziek die verdwenen was en m’n nieuwste videoclips. Abonneer als je m’n luisteraar bent. Zondag première van ‘Jij weet’. https://t.co/r2nRgwSvFq (podcast ga je hier niet vinden) pic.twitter.com/W4919p9IcM — Lange Frans (@langefrans) December 3, 2022

In oktober 2020 deed de rapper nog een oproep aan Arjen Lubach om hem te helpen zijn account terug te krijgen, omdat het volgens Lange Frans de schuld van Lubach was dat dit was verwijderd. De presentator had in zijn programma Zondag met Lubach een item over de ‘fabeltjesfuik’, waarin werd gesproken over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën.

Lubach noemde Lange Frans in de uitzending een complotdenker. „Mijn hele YouTube-account is verwijderd door YouTube. Ook al mijn eigen muziek op mijn kanaal”, schreef Lange Frans destijds. „@arjenlubach bedankt! En misschien dat jij met je goede contacten bij YT in ieder geval kan vragen of m’n muziek terug mag…”

Controverse rond de rapper

Afgelopen maand werd duidelijk dat de rapper staande was gehouden op luchthaven Schiphol. Hij zou een aanvaring hebben gehad met een verkeersregelaar. Daarnaast heeft Lange Frans gerapt over controversiële corona-theorieën en ontstond er een relletje tussen cabaretier Peter Pannekoek en Lange Frans na Pannekoeks oudejaarsshow.