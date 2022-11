Het Metro-panel over de stelling: ‘Terecht als Matthijs van Nieuwkerk blijvend van de buis verdwijnt’

‘Van Nieuwkerk is niet in zijn eentje schuldig aan de angstcultuur’

„Matthijs van Nieuwkerk voorgoed van de buis halen is niet de oplossing van het probleem, want er zijn meerdere betrokkenen. Van Nieuwkerk opereerde in een omgeving die zijn gedrag mogelijk heeft gemaakt. Hij is niet in zijn eentje schuldig aan de angstcultuur die er heeft geheerst op de redactie van De Wereld Draait Door. Daarbij ben ik ook niet zo’n fan van een maatregel als mensen voor altijd van de buis halen.

Het is wel belangrijk dat er lessen worden geleerd uit wat er is misgegaan. Bij Van Nieuwkerk moet er duidelijk een verbetering van het eigen gedrag komen. En op welke redactie dan ook moeten maatregelen genomen worden die dit gedrag onmogelijk maken.

Van wat ik begrijp waren hoger geplaatste personen op de redactie niet alleen op de hoogte van het gedrag van Van Nieuwkerk, maar deden ze zelf ook mee aan intimiderend en agressief gedrag. Zo is dat in stand gebleven. Er is weinig of niets gedaan met de meldingen die er zijn gemaakt van de misstanden.”

‘Dit soort misstanden kun je zeker voorkomen’

„Dit soort misstanden kun je zeker voorkomen, maar misschien niet honderd procent. Het zal altijd wel een keer mis blijven gaan, maar dat moet het dan ook precies zijn: dat het een keer misgaat en we daar adequaat op reageren.

We moeten ten eerste het gesprek aangaan over wat we wel en niet acceptabel gedrag vinden. En daarna moet je iedereen op de redactie aan dezelfde standaard gaan houden, of dat nu de stagiair, cameraman of presentator is. Iedereen dient zich er aan te houden en op het moment dat het misgaat moet het gemeld kunnen worden. En de mensen die melding doen moeten er op kunnen vertrouwen dat er iets met hun melding gedaan zal worden.

Overigens ben ik zelf niet zo’n fan van alleen een meldpunt organiseren. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een veilige werkvloer: dat er duidelijke regels zijn die voor iedereen bekend zijn, dat mensen in hogere posities het goede voorbeeld geven, dat er onder medewerkers bewustzijn is over wat ze wel en niet accepteren en hoe ze hun eigen steentje kunnen bijdragen én er moet een meldpunt zijn voor als het toch misgaat. Ik denk dat geen enkele van deze voorwaarden op orde was bij De Wereld Draait Door.”