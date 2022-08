Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Roos permanent verbannen van Twitter: ‘Twitter is partijdig’

Mediapersoonlijkheid Jan Roos is permanent verbannen van Twitter naar aanleiding van zijn tweet over de Pride in Amsterdam. Dat zegt hij zelf in de nieuwste aflevering van YouTube-serie Roddelpraat. Hij weigert zich te verontschuldigen. „Twitter is partijdig”, meent hij.

Afgelopen weekend werd al bekend dat het account van Roos is geschorst. Hij sprak destijds tegen persbureau ANP zijn vermoedens over de oorzaak uit: „Het schijnt te maken te hebben met mijn tweet over homo’s kijken. Ik snap het ook niet. Maar dit is wat woke doet.”

„Ik wens iedereen die gaat homo’s kijken veel plezier vandaag”, schreef Roos zaterdagmiddag op Twitter. Daarmee verwees hij naar de Pride die in Amsterdam plaatsvond. Nadat hij daar op Twitter kritiek op kreeg, schreef hij „ga eens lekker dood”. Beide tweets zouden in strijd zijn met de Twitter-regels.

Permanente ban op Twitter voor Jan Roos

Roos laat nu in Roddelpraat weten dat de ban permanent is. Ook mag hij geen nieuw account aanmaken. „Ik kreeg vandaag binnen dat ik nooit meer terug mag komen”, vertelt hij. „Ik lig in de woke-greppel.” Roos had zo’n 180.000 volgers.

Roos weigert om zich te verontschuldigen voor de tweets. „ Ik wenste andere mensen alleen maar veel plezier”, zegt hij. „Ik heb ze toch geen langzame dood of de apenpokken toegewenst?” Roos meent dat zijn tweets niet homofobisch zijn.

Hij vindt dat Twitter met twee maten meet. „Ik word zelf denk ik 500 keer per dag met de dood bedreigd door allemaal mensen daar, maar dat is nooit een probleem.” Roos vindt dat zijn ban niet echt een zege is voor de vrijheid van meningsuiting. „Je hebt van die journalisten die over me zeggen: ‘het nazivarken’. Ik zou dan als Twitter denken: dat is ook niet heel aardig. Maar dat maakt dan nooit zoveel uit. Ik heb het gevoel dat Twitter een beetje partijdig is. Twitter heeft bijvoorbeeld Donald Trump verwijderd toen hij president van Amerika was, omdat ze het een klootzak en een populist vonden en hij zou fake news verspreiden. Maar Twitter heeft nooit de president van Iran verwijderd.”

Niet de eerste sociale mediaban voor Roddelpraat

Bans op sociale media zijn niets vreemds voor Roos en mede-Roddelpraat-maker Dennis Schouten. In juli ontvingen ze een waarschuwing van YouTube voor „cyberpesten” en mochten ze een week lang geen video’s plaatsen. Dit tot verbijstering van het het tweetal: „Het lijkt verdomme China wel hier.” Ook sloot YouTube Jan Roos en Dennis Schouten al af van het genereren van inkomsten voor hun video’s, wat volgens hen „cancelculture ten top” was.