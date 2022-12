Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze 4 mythes over eten moeten we vergeten tijdens kerst (geniet er lekker van!)

Kerst staat in het teken van gezelligheid, samenzijn met je familie en vrienden én niet te vergeten: eten. Héél veel eten. En hoewel we daar natuurlijk méga erg van genieten, zijn er toch veel mensen die dat niet doen. Toch is het belangrijk om jouw zorgen hierover aan de kant te zetten en gewoon te genieten van al het lekkere eten.

Het is tenslotte maar één keer per jaar kerst.

Tijdens kerst eten we lekker veel, maar dat mag ook. Het is namelijk niet voor niets kerst! Veel mensen denken omdat ze tijdens de feestdagen veel eten, ze dit eten moeten compenseren. Maar dat hoeft echt niet! Zo zijn er nog veel meer verschillende mythes over het eten tijdens de feestdagen, deze staan hieronder. Laat dit allemaal dus lekker los en vergeet vooral niet te genieten.

1. Calorieën besparen door maaltijden over te slaan

Zoals we net al zeiden, eten we natuurlijk super veel tijdens de feestdagen. We hebben een kerstontbijt, kerstlunch en kerstdiner. Het is heerlijk allemaal, maar ook erg veel. Daarom kan het heel verleidelijk zijn om een maaltijd over te slaan, zodat je zo calorieën bespaart. Toch is dit niet zo slim om te doen, aangezien dit uiteindelijk vaak leidt tot meer trek. En dan ga je juist weer meer snacken, wat je dus eigenlijk niet wil. Probeer hier dus vooral een balans in te vinden. Geniet gewoon lekker van al het lekkere eten, maar eet niet totdat je een food hangover hebt.

2. Een detox aan het begin van het nieuwe jaar is dé oplossing

Met kerst genieten we van al het lekkere eten en veel van ons zien januari dan als een verse start van het nieuwe jaar. Daarin gaan we weer wat gezonder doen (of we proberen het in ieder geval), gaan naar de sportschool en noem maar op. Ook beginnen veel mensen ook aan een detox of sapjeskuur. Bespaar lekker je geld en probeer gewoon wat gezonder te leven en te sporten, maar het is belangrijk dat je nog wel blijft genieten. Balans is het belangrijkste!

3. Véél te veel sporten om je kerstdiner te compenseren

Sporten is goed voor iedereen en het is dus ook belangrijk om tijdens de feestdagen te blijven bewegen. Ook al is het maar een wandelingetje in het bos (ook leuk als je er even tussenuit wil tijdens kerst). Maar wat niet helpt, is om uren in de sportschool te staan om je kerstdiner te compenseren. En het maakt ook helemaal niet uit als je tijdens de feestdagen iets meer eet dan normaal, want dat doen we allemaal!

4. Eén keer de sportschool overslaan verpest je voortgang

NEE! Als je één keer (of zelfs een week) niet naar de sportschool gaat, verpest dit echt niet jouw voortgang. Rust nemen is juist ook heel goed voor je lichaam, zodat je lichaam zichzelf weer kan herstellen. Gun jezelf en je lichaam dan ook een welverdiende pauze tijdens kerst, zodat je er na de feestdagen weer helemaal tegenaan kan.