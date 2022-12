Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volop liefde én tranen in All You Need is Love-kerstspecial, maar ook teleurstelling bij kijkers

Met kerst een geliefde hebben, maar daar door omstandigheden, afstand of (een gebrek aan) tijd niet bij kunnen zijn. Dat voelt voor sommigen misschien nog wel erger dan ‘niemand hebben’. Is dat bij jou het geval, schiet Robert ten Brink graag te hulp. Ook dit jaar was het bij de kerstspecial van All You Need Is Love weer goed raak. Er was geen gebrek aan liefde, maar ook niet aan de nodige tranen, niet in de laatste plaats bij kijkers thuis (dat waren er zo’n 2 miljoen). Toch zijn kijkers ook teleurgesteld.

Door corona werd de vorige editie van All You Need Is Love niet vanuit de studio in Hilversum gemaakt. Ten Brink zocht mensen juist thuis, op het werk en in het buitenland op. Dit jaar ging dat hetzelfde, want maakt die persoonlijke touch alles niet nét hartverwarmender? Volgens kijkers valt dat wel mee, want zij zijn juist zo gehecht aan de studio. In de editie van 2020 was hét opvallende moment overigens dat Femke Halsema en Hugo de Jonge God Only Knows zongen.

Volop liefde bij All You Need Is Love kerstspecial

In eerdere jaren van de All You Need Is Love kerstspecial namen relaties, vrienden en familie bij Ten Brink plaats op de bank om hun verhaal te doen. Ook werden mensen in de studio in het publiek verrast. Dit jaar is die hele studio er dus niet, maar gaat Ten Brink zelf naar de deelnemers toe.

We zagen bijvoorbeeld Feike van Dijk in de aflevering, een vader die zijn huis en twee kinderen verloor door een brand. In 2014 vloog het huis van Feike en zijn vrouw „uit het niets” in de brand. Hun twee zoontjes waren binnen, zij hebben het niet overleefd. Daar kan geen gebaar van Robert ten Brink tegenop, zou je denken, maar hij vond dat hij het toch moest proberen. Ondanks dat Feike en zijn vrouw twee kinderen zijn verloren, zijn ze „superdankbaar dat drie van onze kinderen hier op aarde zijn”.

Om de kerstdagen speciaal te maken, herenigt Ten Brink familie Van Dijk met de broer en moeder van Feike, die haar ogen niet kan geloven als ze haar zoon ziet staan. Ze rent huilend naar hem toe en vliegt hem in de armen. „Wat fijn”, roept ze wanneer iedereen elkaar vasthoudt. De hereniging hebben ze te danken aan haar andere zoon, de broer van Feike, die Ten Brink aanschreef: „Ik dacht ‘een nee heb je, ja kun je krijgen’.” En die ‘ja’, samen met een fijne kerst, kregen de Van Dijkjes zeker.

Ook teleurstelling bij kijkers

Zoals gezegd was de ‘geliefde studio’ van veel kijkers ook dit jaar niet aanwezig. En daar vallen nogal wat kijkers over. Velen kunnen het programma alsnog zeer waarderen en noemen het „de ultieme tranentrekker”, maar de studio hoort er volgens hen toch echt bij. „Robert ten Brink die dan in de studio iemand aansprak, doorliep en die persoon later alsnog met zijn of haar geliefde herenigde…”, is één van de kijkers nostalgisch.

Maar wat volgens kijkers nog de grootste crime is, is het wisselen van de All You Need Is Love kerstspecial naar Miljoenenjacht. Tussendoor waren namelijk steeds beelden van dat programma te zien, maar dat gaat er bij kijkers niet zo lekker in. „Eén programma per keer, graag. Tijdens Miljoenenjacht zien we Robert ten Brink toch ook niet mensen herenigen in een skilift.” Een greep uit de reacties van kijkers:



#allyouneedislove #aynil was leuk. Maar je mist het publiek in de studio met de verrassingen.. — louise (@loesje68) December 24, 2022



Geweldig al die herenigingen. Ik miste echter wel heel erg de studio met Robert die dan iemand aansprak en weer door liep, om vervolgens later id show alsnog het stel te herenigen #allyouneedislove — Sando (@Sando17373538) December 24, 2022



Traditie tijdens kerstavond is #allyouneedislove kijken. Beetje jammer dat dit jaar de postcodeloterij tussendoor moet komen! En ik mis de momenten in de studio. Dit jaar minder tissues nodig. #rtl #Allyouneedislovekerstspecial — Chantal de Wild (@chantaldewild01) December 24, 2022



Kom op zeg. Één programma per keer graag. Tijdens Miljoenenjacht zien we Robert toch ook niet ineens een paar mensen herenigen in een skilift.#Aynil #allyouneedislove — Duke (@moneyfesteren) December 24, 2022



Zonder publiek is er geen arme drommel die ‘vergeten’ wordt. ZE PAKKEN ALLE TRADITIES VAN ONS AF! #AYNIL #allyouneedislove — Sarcasmama (@PleegmamaLiv) December 24, 2022

Je kunt All You Need Is Love terugkijken via RTL XL.