Albert Verlinde haalt in talkshow HLF8 uit naar leiding NPO

Roddelkoning Albert Verlinde schoof gisteren aan bij talkshow HLF8 en haalde daar flink uit naar de leiding van de NPO. Volgens hem is het ‘onbegrijpelijk’ dat de NPO en BNNVARA zich kennelijk hebben laten overvallen door het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Hij noemde de wijze waarop gereageerd is „amateurisme”.

Daarnaast vindt Verlinde het niet „chique” dat BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler maandagavond in Nieuwsuur Frans Klein „een mes in de rug” stak. De NPO-directeur had volgens Verlinde dan ook geen andere keuze om gisteren zijn werk tijdelijk neer te leggen.

Kunzeler betuigde in Nieuwsuur namens haar omroep spijt voor de misstanden bij DWDD. Ze zei bovendien te hopen op een publieke spijtbetuiging van Van Nieuwkerk. Hij heeft zijn werk bij BNNVARA neergelegd en zei eerder al dat ‘deze spiegel in mijn kamer blijft hangen’. Het Volkskrant-artikel heeft hem dus aan het denken gezet.

Albert Verlinde over NPO-leiding: ‘Domme kippetjes’

Verlinde vervolgde in HLF8 zijn reactie op de uitspraken van de BNNVARA-directeur: „Inhoudelijk kan het best een logische reactie zijn, maar je kunt ook gewoon met elkaar voorbereiden wat je gaat doen. Aan dit hele verhaal met Matthijs van Nieuwkerk mis ik gewoon dat mensen, bestuurders – en ik heb zelf een groot bedrijf geleid – met elkaar praten en zich voorbereiden op een situatie die eraan zit te komen. Het zijn gewoon domme kippetjes bij de publieke omroep die zich laten overvallen. Ik vind het zo amateuristisch wat hier gebeurt.”

Volgens Verlinde hadden de NPO en BNNVARA al „wekenlang” kunnen overleggen over wat ze zouden doen als het artikel zou verschijnen en was het totaal niet nodig dat Kunzeler Klein op tv afviel.

Ook voormalig Kamerlid Fred Teeven zat aan tafel bij HLF8. Volgens hem mag Van Nieuwkerk zich soms ‘best even afreageren’. Kijkers van HLF8 zijn het daar echter niet mee eens en uiten kritiek op deze uitspraak, omdat dit volgens hen juist is wat zulk gedrag in stand houdt.



