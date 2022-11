Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fred Teeven over boze Sylvana Simons vanwege zwarte piet: ‘Namaak-emotie’

Oud-Kamerlid Fred Teeven is van mening dat de emotie die BIJ1-leider Sylvana Simons gisteren in de Tweede Kamer vertoonde, niet echt is. Simons werd, in een discussie met justitieminister Dilan Yeşilgöz, namelijk emotioneel. De twee spraken over over het geweld dat is gebruikt tegen mensen die in Staphorst wilden protesteren tegen Zwarte Piet. Teeven schoof gisteren aan bij talkshow HLF8 en stak daar zijn mening over de kwestie niet onder stoelen of banken.

Eerst even terug naar gisteren: toen clashten Simons en Yeşilgöz over de inzet van de politie in Staphorst. Volgens Simons gaat de minister te lichtzinnig om met het gebruik van geweld door de politie. Zij zegt namelijk dat demonstranten al tien jaar met grote regelmaat te maken krijgen met geweld, „hetzij door de politie zelf dan wel door omstanders gefaciliteerd door de politie die niets doet”.

Beide Kamerleden werden boos, waarna Simons Yeşilgöz herinnerde aan een belofte die zij eerder maakte, toen iemand haar ten onrechte beschuldigde van boos zijn. „Er is heel vaak in deze kamer beweerd dat ik geïrriteerd zou zijn en dit is het moment voorzitter, nu ben ik geïrriteerd.” Ze liep geëmotioneerd de Tweede Kamer uit.

Fred Teeven noemt emotie Sylvana Simons ‘namaak’

Volgens Fred Teeven, die aanschoof bij HLF8 om te praten over de politiek, valt het allemaal wel mee met die emotie. Volgens hem is de manier waarop Yeşilgöz reageerde op Simons „de enige waardige reactie van een minister van Justitie”. „Ik vind dat ze het überhaupt fantastisch doet, maar dit is weer bewijs dat ze het echt heel goed doet”, vervolgt Teeven. „Ja, de emoties van mevrouw Simons… Ik denk dat het een beetje namaak-emoties zijn. Ik denk niet dat dat heel echt is.”

Daar verbaast HLF8-presentatrice Leonie ter Braak zich over. Fidan Ekiz, ook te gast, wil van Teeven weten op welke manier hij de reactie van Yeşilgöz terecht vindt. „Op de emotie of op de inhoud?” Volgens Teeven zegt de minister vooral dat de politie wordt weggezet als een ‘stelletje racisten’. „Daar neemt de minister van Justitie terecht, op een heel keurige manier, afstand van. Ik denk dat je dat ook niet moet zeggen als Tweede Kamerlid.”

Presentatrice Ter Braak wil nog even terug naar de emoties van Simons: „Ik denk niet dat dat namaak is.” Teeven: „Ja ik denk het wel, ik denk dat dit bij de show hoort.” Een andere gast mengt zich ook in de discussie en wil weten hoe Teeven dat weet. „Ken je haar goed?”, vraagt politiek verslaggever Sam Hagens hem. Het antwoord daarop is ‘nee’. Maar toch heeft Teeven „het idee dat het niet heel oprecht was. Maar dat is mijn gevoel.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sylvana Simons liep vandaag na een debat over zwarte piet emotioneel de Kamer uit. Fred Teeven denkt dat dit 'namaak emotie' is.#HLF8 #SylvanaSimons #namaak #emotie https://t.co/RasosZqpoI — HLF8 (@Hlf8Live) November 22, 2022

Sylvana Simons wees uitnodiging HLF8 af

Volgens Hagens wilde Simons zelfs bij HLF8 aanschuiven, gisteravond. „Maar uiteindelijk wilde ze toch niet, toen ze hoorde wie er aan tafel zitten.” Dan springt Teeven weer in: „Zeg maar gewoon om wie het ging.” Hagens: „Ja, jullie”, knikkend naar Teeven en John van den Heuvel. Albert Verlinde, die in hetzelfde programma uithaalde naar de leiding van de NPO, probeert er nog een grapje van te maken: „Omdat er een homo aan tafel zit?” Maar volgens Hagens ging het vooral om het ‘rechtse geluid’ en was Simons bang dat ze haar verhaal zo niet goed kon vertellen.

Ter Braak: „Dat is op zich niet een heel gekke gedachte, toch? Ze zit dan in haar uppie bij wat een vrij moeilijk debat is.” Verlinde vindt echter dat Simons „fake news” aan het neerzetten is. „Ze doet alsof we politie hebben die meppend achter demonstranten aangaan.” Toch vindt Ter Braak het wel „enigszins te begrijpen” dat Simons is gefrustreerd omdat er door de politie niet is ingegrepen afgelopen zaterdag. Teeven: „De minister zegt iets anders. Zij zegt: we zijn dat aan het uitzoeken en mocht dat zo blijken, dan zal ik daarnaar handelen. Maar ik ga niet op voorhand concluderen dat de politie racistisch is.”